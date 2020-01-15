Kadir İnanır: "Barış için oradaydık"
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Kadir İnanır: "Barış için oradaydık"

Yeşilçam'ın önemli aktörlerinde Kadir İnanır, önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı

15.01.2020 13:41 | Son Güncelleme: 15.01.2020 13:41
Kadir İnanır: "Barış için oradaydık"

Yakın arkadaşı olan Rasim Özkanca'yı ziyarete geldiğini söyleyen İnanır, uzun süre Markalar Sokağı'nda bulunan Masa Restoran'da oturarak dostu ile hasret giderdi. Akşam saatlerine doğru özel aracına bineceği sırada objektiflere takılan , gittiği bir tiyatro oyunu nedeni ile eleştirilmesi sorulması üzerine, "Orada insanları barışa teşvik var, Barış için oradaydık. Öyle ufak şeylere takılmayın." diyerek kendisinin çıkan haberlere takılmadığını söyledi ve gazetecilere iyi akşamlar dileyerek aracına binerek alışveriş merkezinden ayrıldı.



Kaynak: Snob Magazin

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