Kadir İnanır: "Barış için oradaydık"

15.01.2020 13:41 | Son Güncelleme: 15.01.2020 13:41

Yakın arkadaşı olan Rasim Özkanca'yı ziyarete geldiğini söyleyen İnanır, uzun süre Markalar Sokağı'nda bulunan Masa Restoran'da oturarak dostu ile hasret giderdi. Akşam saatlerine doğru özel aracına bineceği sırada objektiflere takılan Kadir İnanır, gittiği bir tiyatro oyunu nedeni ile eleştirilmesi sorulması üzerine, "Orada insanları barışa teşvik var, Barış için oradaydık. Öyle ufak şeylere takılmayın." diyerek kendisinin çıkan haberlere takılmadığını söyledi ve gazetecilere iyi akşamlar dileyerek aracına binerek alışveriş merkezinden ayrıldı.