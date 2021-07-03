Kadir Has Üniversitesi'nin aşı olmayan öğrencileri kampüse almayacağı iddia edildi
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Kadir Has Üniversitesi'nin aşı olmayan öğrencileri kampüse almayacağı iddia edildi

Kadir Has Üniversitesi'nin aşı olmayan öğrencileri kampüse almayacağı iddia edildi
Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Güncel

Kadir Has Üniversitesi'nin öğrencilerine, aşısız kampüse giremeyeceğine dair bir mail attığı iddia edildi. Mailde, "Girişlerimizde QR kodu okuma sistemi bulunacak ve aşı olmayan hiç kimse kampüse giremeyecek" sözlerine yer verirken, sosyal medya kullanıcıları konuya tepki gösterdi.

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan aşılama hız kesmeden devam ediyor. Bazı kurum ve kuruluşların aşı olmayan çalışanlarını işten çıkaracağı konuşulurken, Kadir Has Üniversitesi'nin de benzer bir uygulamaya gittiği iddia edildi.

İKİ DOZ AŞI OLMAYAN HİÇ KİMSE KAMPÜSE GİREMEYECEK

Üniversite tarafından öğrencilere gönderildiği iddiasıyla sosyal medyada paylaşılan mailde, "Girişimlerimizde QR kodu okuma sistemi yerleştireceğiz ve iki doz aşısını olmayan hiç kimsenin kampüsümüze girmesine izin vermeyeceğiz" ifadeleri yer alıyor.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Bu maile sosyal medyada tepkiler gösterilirken, iddialar hakkında üniversite yönetiminden henüz bir açıklama gelmedi. Twitter'da konuyla ilgili #HaddiniBilKadirHas diye hashtag açıldı.

Kadir Has Üniversitesi'nin aşı olmayan öğrenciyi kampüse almayacağı iddia edildi
Kadir Has Üniversitesi'nin aşı olmayan öğrenciyi kampüse almayacağı iddia edildi
- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
Haberler.com
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