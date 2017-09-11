Kadir Has Üniversitesi'nden Herkese Açık Ders

Dersler 11 Ekim Çarşamba günü başlayacak. Derse katılmak isteyenler Kadir Has Üniversitesi internet sitesi üzerinden başvuru yapabilecek.

Prof. Dr. Nihat Berker'in geçen yıl 'Oryantalizm' odaklı gerçekleştirdiği 'Herkese Açık Ders'in bu yılki konusu 'İç içe ayrılıkların edebiyatları: Vizyenos, Seyfettin, Armen' olarak belirlendi. Ders, 11 Ekim 2017 ila 31 Ocak 2018 tarihleri arasında herkese açık olarak gerçekleştirilecek. Derse katılım için okuma ödevlerini, sınıf yazılarını, sınavları ve dönem ödevini yapmak gerekecek. Dersin dili Türkçe, kontenjan ise sınırlı. Her hafta okuma kitaplarından ödevlerin verileceği dersler Çarşamba akşamları 20.00 – 22.00 saatlerinde gerçekleşecek. Başarılı katılımcılara dersin bitiminde sertifika verilecek.

Dersin içeriği hakkında bilgi veren Prof. Dr. Berker, "Geçen yüzyılın başında, Osmanlı cemaatleri arasındaki yakından tanışıklık, ortak veya birbirini tamamlayan bakış açıları ve alışıklıktan başlayıp şevkate uzanan karşılıklı anlayış üretmiştir. Aynı zamanda 'ötekilik' korunmuştur. Günümüzde kaybolmuş olan bu bilinç edebiyata, özellikle hikaye ile kısa roman türüne yansımıştır. Bu kaynakları kullanarak yerel bilincimizi genişletebilir, bize çok yakın edebi eserlerin tadına varabiliriz. 'İç içe ayrılıkların edebiyatları' dersinde her hafta okuma ödevleri olacak. Her hafta ortalama 200 sayfa okuma yapılacak. Dönem ödevi ise romanların siyasi, sosyal ve kültürel çerçevesi üzerine hazırlanacak" açıklamasında bulundu.