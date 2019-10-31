Kadir Doğulu: Laf değil icraat yapsınlar!

Kadir Doğulu: Laf değil icraat yapsınlar!

Amiral Battı Kaçıyoruss oyununun provalarında basına konuşan Kadir Doğulu "er meydanında izleyici için en iyisini yapmaya çalışıyoruz" dedi.

31.10.2019 09:46

Amiral Battı Kaçıyoruss oyununun provalarında basına konuşan Kadir Doğulu "er meydanında izleyici için en iyisini yapmaya çalışıyoruz" dedi.Neslihan Atagül'ün oyuna hazırlanmasında büyük yardımı olduğunu söyleyen Doğulu, dizi çekimleri nedeniyle Muğla'da olan Neslihan Atagül ile ayrı düştü.

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VİDEO: Kadir Doğulu: Laf değil icraat yapsınlar!
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