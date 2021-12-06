Kadir Doğulu ile aşk yaşadığı iddia edilmişti! Ünlü oyuncuyla aşk yaşıyor

Hatta Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun bu yüzden boşanacakları öne sürülmüştü.Serra Arıtürk, yakışıklı meslektaşına aşık oldu.

Aynı zamanda müzikle de ilgilenen Arıtürk, Mert Ramazan Demir'le sevgili oldu. Arkadaş ortamında tanışıp yakınlaşan ikilinin bir aydır görüştüğü ortaya çıktı. Mert Ramazan Demir geçen haftalarda çekimleri başlayan Burak Deniz ve Serenay Sarıkaya'lı "Şahmaran" dizisinde kamera karşısına geçiyor.