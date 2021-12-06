Kadir Doğulu ile aşk yaşadığı iddia edilmişti! Ünlü oyuncuyla aşk yaşıyor
Neslihan Atagül ile evli olan Kadir Doğulu'nun Aşkın Tarifi dizisinde birlikte rol aldığı Serra Arıtürk ile beraber olduğu iddia edilmişti. Üstelik Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun bu yüzden boşanacakları konuşulmuştu. Serra Arıtürk bakın kiminle aşk yaşamaya başladı. İşte ayrıntılar...
Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ün evliliğinde kriz olduğu iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Daha önce Aşkın Tarifi dizisinde ateşli sahneleriyle ve yan yana birbirlerinin gözlerine bakarak şarkı söyledikleri video ile çok konuşulan Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün beraber olduğu iddia edilmişti.
Hatta Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun bu yüzden boşanacakları öne sürülmüştü.Serra Arıtürk, yakışıklı meslektaşına aşık oldu.
Aynı zamanda müzikle de ilgilenen Arıtürk, Mert Ramazan Demir'le sevgili oldu. Arkadaş ortamında tanışıp yakınlaşan ikilinin bir aydır görüştüğü ortaya çıktı. Mert Ramazan Demir geçen haftalarda çekimleri başlayan Burak Deniz ve Serenay Sarıkaya'lı "Şahmaran" dizisinde kamera karşısına geçiyor.