Antalya'da kadınlar bir birine girdi, Saç saça baş başa kavga ettiler
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Antalya'da kadınlar bir birine girdi, Saç saça baş başa kavga ettiler

23.09.2020 12:38 | Son Güncelleme: 23.09.2020 13:12

Antalya'da, 2 kadın ve akrabalarının sokak ortasındaki saç saça baş başa kavgasını, araya giren erkekler güçlükle ayırdı. Birbirlerine terlik de atan kadınların kavgası, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya'da, 2 kadın ve akrabalarının sokak ortasında bir birine girdi. Kadınların saç saça baş başa kavgasını, araya giren erkekler güçlükle ayırdı.

Muratpaşa ilçesine bağlı Muratpaşa Mahallesi'nde 2 kadın, sokak ortasında kavga etmeye başladı. Saç saça baş başa kavgaya, kadınların akrabaları da dahil oldu. Birbirlerine terlik de fırlatan kadınların kavgasına 3 erkek, müdahale etti.

AYIRMAK İÇİN YOĞUN ÇABA SARF ETTİLER

2 kadını ayırmak için yoğun çaba sarf eden erkekler, kavganın sonlanmasını sağladı. 6 kadının karıştığı ve 3 erkeğin güçlükle ayırdığı kavga, çevredeki binalarda oturanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Antalya'da kadınlar bir birine girdi, Saç saça baş başa kavga ettiler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet İSTEK

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