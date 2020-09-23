Antalya'da kadınlar bir birine girdi, Saç saça baş başa kavga ettiler

Antalya'da, 2 kadın ve akrabalarının sokak ortasındaki saç saça baş başa kavgasını, araya giren erkekler güçlükle ayırdı. Birbirlerine terlik de atan kadınların kavgası, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya'da, 2 kadın ve akrabalarının sokak ortasında bir birine girdi. Kadınların saç saça baş başa kavgasını, araya giren erkekler güçlükle ayırdı.

Muratpaşa ilçesine bağlı Muratpaşa Mahallesi'nde 2 kadın, sokak ortasında kavga etmeye başladı. Saç saça baş başa kavgaya, kadınların akrabaları da dahil oldu. Birbirlerine terlik de fırlatan kadınların kavgasına 3 erkek, müdahale etti.

AYIRMAK İÇİN YOĞUN ÇABA SARF ETTİLER

2 kadını ayırmak için yoğun çaba sarf eden erkekler, kavganın sonlanmasını sağladı. 6 kadının karıştığı ve 3 erkeğin güçlükle ayırdığı kavga, çevredeki binalarda oturanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet İSTEK