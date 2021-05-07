Kadınların saç baş kavgası kamerada
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Kadınların saç baş kavgası kamerada

Kadınların saç baş kavgası kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Esenyurt'ta lüks bir site önünde iki kadın henüz bilinmeyen bir nedenle birbirine girdi. Özel güvenlik görevlilerin de ayıramadığı kadınların saç başa ettiği kavga kameraya saniye saniye yansıdı.

Dün gece Yeşilkent Nazım Hikmet Bulvarında bulunan lüks bir site önünde iddiaya göre, gece geç saatlerde siteden çıkan iki kadın tartışmaya başladı.

YERE YATIRIP DÖVDÜ

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken olaya karışan bir kadın, diğer kadının saçlarından tutarak yere yatırdı. Olayı gören güvenlik görevlileri iki kadını ayırmaya çalışırken zor anlar yaşadı.

O ANLAR KAMERADA

Kavga kısa sürede biterken yaşanan anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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