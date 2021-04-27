"Kadınların Karşılıksız Emeğinin Farkına Varalım" projesi başladı

İşte Kadın Derneği ile Macaristan JOL-LET Derneği ve Adıyaman Genç Kuşak Kadın Girişimciler ve İstihdam Derneği (AKİD) ortaklığıyla Sivil Toplum Diyaloğu VI. Dönem Hibe Programı kapsamında "Kadınların Karşılıksız Emeğinin Farkına Varalım" projesi başladı.

İşte Kadın Derneği ile Macaristan JOL-LET Derneği ve Adıyaman Genç Kuşak Kadın Girişimciler ve İstihdam Derneği (AKİD) ortaklığıyla Sivil Toplum Diyaloğu VI. Dönem Hibe Programı kapsamında "Kadınların Karşılıksız Emeğinin Farkına Varalım" projesi başladı.

İşte Kadın Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, kadınların ekonomik ve sosyal konumunu güçlendirmek, girişimcilik yönlerini ortaya çıkararak ülke ekonomisine katkılarını artırmak hedefiyle kurulan İşte Kadın Derneği'nin Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Avrupa Birliği mali desteğiyle uygulanan Sivil Toplum Diyaloğu Programı'nın altıncı dönemi kapsamındaki "Kadınların Karşılıksız Emeğinin Farkına Varalım" projesi hibe desteği aldı.

Nisan ayı itibarıyla başlayan proje, İşte Kadın Derneği öncülüğünde Adıyaman Genç Kuşak Kadın Girişimciler ve İstihdam Derneği (AKİD) ile Macaristan JOL-LET Derneği ortaklığında yürütülüyor. Proje kapsamında İstanbul-Adıyaman-Budapeşte arasında STK'lar aracılığıyla kadın girişimciler için kurumsal kapasite artırımına yönelik bir dizi eğitim ve farkındalık faaliyetleri gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İşte Kadın Derneği Başkanı Gülhan Akyazı, hedef grup olarak potansiyel kadın girişimcileri seçtiklerini belirtti. Akyazı, 15 ay sürecek projeyle ilgili şunları ifade etti:

"Dernek olarak bugüne kadar yaptığımız projelerden edindiğimiz bilgilere göre Türkiye'de kadın emeği erkek emeğinden çok daha fazla. Bu sonuca bağlı olarak kadın emeğine dikkat çekmek ve gücünü ortaya koymak amacıyla 'Kadınların Karşılıksız Emeğinin Farkına Varalım' projesini geliştirdik. Türkiye ve Macaristan'daki kamuoyu, STK'lar ve özel sektör kuruluşları arasında diyaloğu artırmanın yanı sıra Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik müzakerelerine ve istihdam için politika önerilerine katkıda bulunacağına inanıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol