Kadınların gözdesi Pnkre kaş sabitleyici ile birlikte kozmetik sektörüne de şekil veriyor

Makyaj sanatçısı ünlü makeup ve makeup eğitmeni Ayşe Yıldırım Bodur ile marka yöneticisi Sercan Kardaş tarafından kurulan kadınların gözdesi Pnkre, sektörün ilk kaş sabitleyici markası olmakla birlikte, sadece kaşlara şekil vermekle kalmayıp aynı zamanda da kozmetik sektörüne de şekil verdi.

Pnkre'nin çıktığı ilk günden itibaren peşinden onlarca markanın kendilerini takip ettiğini ve bu yolda yürüdüğünü dile getiren Makyaj sanatçısı ünlü makeup ve makeup eğitmeni Ayşı Yıldırım Bodur, "Pazarın öncüsü ve lideri olan Pnkre uzman kimyagerler ve profesyonel makeup lar ile sürekli ürünleri için yeni gelişimlerde bulunuyor. Kadınların dağınık ve düşük kaş sorununa çözüm olan Pnkre, kaşların daha güzel görünmesinin yanında artık daha sağlıklı ve daha bakımlı olmasını da vadediyor. Ürünün yanında hediye olarak gelen fırçası sayesin de kolayca kaşlarınıza istediğiniz şekli verebilirsiniz. Kaşlarda dökülme ve beyaz tortu yapmaz. Yıkama ile kolayca kaşlarınızdan çıkar" dedi.

Kaş sabitleyici ürünlerinin haricinde saçlar için; onarıcı keratin maske, besleyici sarımsak özlü, şampuan, durulanmayan keratin bakım kremlerinin de bulunduğunu dile getiren marka yöneticisi Sercan Kardaş ise "Bu yola çıktığı ilk günden itibaren tüm kadınların vazgeçilmez ürünü ve Türkiye'nin ilk kaş şekillendiricisi olan Pnrke, gönüllerdeki vazgeçilmezliğini sürdürebilmek adına profesyonel ekibi ile var gücüyle daha çok çalışmaya devam edecektir" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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