Kadınların etek altı fotoğraflarını çekip, Rus sitesinde yayınlayan sapık yakalandı
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Kadınların etek altı fotoğraflarını çekip, Rus sitesinde yayınlayan sapık yakalandı

Zonduldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan ve gizlice çektiği kadınların etek altı fotoğraflarını, Rusya'dan yayın yapan cinsellik içerikli internet sitesinde paylaştığı tespit edilen sapık, yakalandı.

02.06.2020 17:01 | Son Güncelleme: 02.06.2020 18:01

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinden yaşayan 26 yaşındaki G.Y. kadınların gizlice etek altı fotoğraflarını çekip Rusya'da yayın yapan cinsellik içerikli internet sitesinde paylaştı. Yapılan araştırma sonucu yakalanan G.Y. evinde yakalandı.

Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan soruşturma kapsamında, Ormanlı beldesine yaşayan G.Y.'nin, kadınların gizlice çoğunluğu etek altı fotoğraflarını çekip, Rusya'dan yayın yapan cinsellik içeren internet sitesinde paylaştığı belirlendi.

4 BİN 214 FOTOĞRAF PAYLAŞMIŞ

Yapılan araştırmalar sonunda Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, G.Y.'yi evinde yakalayarak, gözaltına aldı. 4 bin 214 fotoğrafı, sahte bir hesapla sitede yayınladığı saptanan G.Y., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kadınların etek altı fotoğraflarını çekip, Rus sitesinde yayınlayan sapık yakalandı

Kaynak: DHA

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