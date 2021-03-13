Kadınların erkek kavgası! "Sevgilimle nasıl ilişki yaşarsın?" deyip ev bastı

Mardin'de K.Ş. adlı kadın, sevgilisi Ş.C.B. ile ilişkisi olduğunu öne sürdüğü Z.B.'nin misafir olarak kaldığı evi bastı. Yanında arkadaşı ile içeri giren K.Ş. ve Z.B. arasında kavga çıktı. Çağırılan polis ekipleri, kavgaya müdahale ederken, taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.