Kadınların erkek kavgası! "Sevgilimle nasıl ilişki yaşarsın?" deyip ev bastı
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Kadınların erkek kavgası! "Sevgilimle nasıl ilişki yaşarsın?" deyip ev bastı

13.03.2021 12:50 | Son Güncelleme: 13.03.2021 13:04

Mardin'de K.Ş. adlı kadın, sevgilisi Ş.C.B. ile ilişkisi olduğunu öne sürdüğü Z.B.'nin misafir olarak kaldığı evi bastı. Yanında arkadaşı ile içeri giren K.Ş. ve Z.B. arasında kavga çıktı. Çağırılan polis ekipleri, kavgaya müdahale ederken, taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.

Merkez Artuklu ilçesinde meydana gelan olayda K.Ş. adlı kadın, sevgilisi Ş.C.B. ile ilişki yaşadığını öne sürdüğü Aydın'dan gelen Z.B.'nin, arkadaşının evinde misafir olarak kaldığını öğrendi.

EVİ BASTI, ORTALIK KARIŞTI

Bunun üzerine K.Ş., arkadaşı S.B. ile birlikte Z.B.'nin misafir olduğu A.A.'nın evine gitti. Evde, K.Ş. ile Z.B. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis kavgaya müdahale ederken, 4 kadın da ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

YAŞANAN GERGİNLİ KAMERADA

Kadınların, polis merkezine götürüldükleri sırada bina önünde yaşadığı gerginlik ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Tarafların birbirlerinden şikayetçi oldukları, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldıkları belirtildi.

Kadınların erkek kavgası! 'Sevgilimle nasıl ilişki yaşarsın?' deyip ev bastı
Haber Yorumları (5)
NEO: Ulen bnim icin kavga edn olmadi be
Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
FATİH: Ülkede Geri zekalı çok Seni aldatan adam için ne kavgası yapıyorsun Geri zekalı erkeklerde aldatan hanımın için Niye kendini hapse atıyorsun
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BÜLENT ÇELEBİ: Parası çoktur
Cevap Yaz 1 8 Yayından Kaldır
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