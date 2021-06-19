KADINLARDAN İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NİN KALDIRILMASINA PROTESTO
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KADINLARDAN İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NİN KALDIRILMASINA PROTESTO

KADINLARDAN İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NİN KALDIRILMASINA PROTESTO
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL Sözleşmesi'nin yürürlükten kaldırılmasını protesto eden kadın platformları, Maltepe'de protesto mitingi düzenledi.

İSTANBUL Sözleşmesi'nin yürürlükten kaldırılmasını protesto eden kadın platformları, Maltepe'de protesto mitingi düzenledi.

İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasını protesto eden kadınlar, Maltepe'deki miting alanında bir araya geldi. Birçok sivil toplum kuruluşunun katıldığı miting alanında kadınlar, 'İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz' 'Kadın cinayetlerini durduracağız' gibi yazılı dövizler ve pankartlar açtı. Etkinlik kadın platformlarının temsilcilerinin konuşmalarıyla başladı. Ardından miting alanında, Kalben, Deniz Tekin, Rewşan, Pınar Aydınlar, Nuray Balık ve İstanbul Kadın Orkestrası sahne aldı. Kadınlar, şarkılara eşlik edip halay çekti.

KADINLARDAN İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NİN KALDIRILMASINA PROTESTO
KADINLARDAN İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NİN KALDIRILMASINA PROTESTO
KADINLARDAN İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NİN KALDIRILMASINA PROTESTO
KADINLARDAN İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NİN KALDIRILMASINA PROTESTO
KADINLARDAN İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NİN KALDIRILMASINA PROTESTO

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Kartal'daki deprem büyük İstanbul depreminin ayak sesi mi? Uzman isimden yüreklere su serpen sözler
Kartal'daki deprem büyük İstanbul depreminin ayak sesi mi? Uzman isimden yüreklere su serpen sözler
İstanbul'da 3,9 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 3,9 büyüklüğünde deprem
A Haber spikeri İstanbul'u sallayan depreme canlı yayında yakalandı
A Haber spikeri İstanbul'u sallayan depreme canlı yayında yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Şentop Süleyman Soylu Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Aleyna Tilki Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Merih Demiral Çağlar Söyüncü Roberto Mancini Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KADINLARDAN İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NİN KALDIRILMASINA PROTESTO - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.6.2021 17:42:35. #1.14#

title