Kadınlara özel sabah akşam açık hava sporlar başladı
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Kadınlara özel sabah akşam açık hava sporlar başladı

İhlas Haber Ajansı / Fadıl Pişkin - Haberler | Yerel

- Kadınlara özel sabah akşam açık hava sporlar başladı Kademeli normalleşme tedbirleri çerçevesinde kadınlara yönelik 5 ayrı noktada Açık Hava Sporları etkinliklerine başladı.

- Kadınlara özel sabah akşam açık hava sporlar başladı

DENİZLİ - Kademeli normalleşme tedbirleri

çerçevesinde kadınlara yönelik 5 ayrı noktada Açık Hava Sporları etkinliklerine başladı. Sağlıklı yaşam için sabah ve akşam park ve spor komplekslerinin bahçelerinde bir araya gelen kadınlar profesyonel eğitmenler eşliğinde spor yapıyor.

7'de 70'e herkesin istediği dalda spor yapabilmesi için sürdürdüğü spor kurslarına korona virüs tedbirleri kapsamında ara veren Denizli Büyükşehir Belediyesi, kademeli normalleşme tedbirleri çerçevesinde kadınlara yönelik Açık Hava Sporları etkinliklerine başladı. Kadınlara yönelik, "Matını, suyunu, havlunu al-gel" sloganıyla hafta içi her gün sabah 08.30 ve akşam 18.00'de İncilipınar Parkı, Çamlık Parkı, Adalet Parkı, Albayrak Geleneksel Spor Oyunları Kompleksi ve Karahasanlı Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi bahçesinde uzman eğitmenler eşliğinde sportif faaliyetler gerçekleştiriliyor. Etkinlikler açık havada, sosyal mesafe tedbirlerini gözetilerek yapılıyor. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği program kapsamında pilates, zumba, yürüyüş gibi sağlıklı yaşam etkinlikleri gerçekleştiriliyor.

Ücretsiz gerçekleştirilen Açık Hava Spor etkinliklerinin Eylül ayına dek devam edeceği ifade edilirken, etkinliklere katılmak isteyen vatandaşların internet adresinden çevrimiçi kayıt yaptırmaları ya da etkinlik saatinde şahsen başvurularını gerçekleştirmeleri isteniyor.

"Sağlıklı bir yaşamın yolu spordan geçiyor"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, pandemi tedbirleri çerçevesinde ara verdikleri ücretsiz spor kurslarının kısa süre sonra tekrar başlayacaklarını belirterek, "Kademeli normalleşme tedbirleri çerçevesinde şu anda hanım kardeşlerimize yönelik 5 ayrı noktada Açık Hava Sporları etkinlikleri başlattık. Sağlıklı bir yaşamın yolu spordan geçiyor. Vatandaşlarımızın spor yapması için her türlü imkanı sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Kadınlara özel sabah akşam açık hava sporlar başladı
Kadınlara özel sabah akşam açık hava sporlar başladı
Kadınlara özel sabah akşam açık hava sporlar başladı
Kadınlara özel sabah akşam açık hava sporlar başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fadıl Pişkin

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