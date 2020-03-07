Kadınlar Günü'nde kadın cinayetlerine dikkat çekti

07.03.2020 19:40 | Son Güncelleme: 07.03.2020 19:41

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen ve Türkiye'de cinayete kurban giden kadınların temsili saç tellerinden hazırlanan sergi ile kadın cinayetlerine dikkat çekildi.

İzmit Belediyesi, İzmit Kent Konseyi Gençlik Meclisi ve Üniversite Tiyatro Kulübü öğrencilerinin iş birliğinde oluşturulan etkinlikte Kadınlar Günü farklı bir şekilde kutlandı. Etkinlik kapsamında Dünya'da ve Türkiye'de kamuya hizmet veren kadınların canlı heykel gösterileri vatandaşların beğenisine sunuldu. Canlı manken gösterisi kapsamında Kara Fatma, Halide Edip Adıvar, Leyla Atakan ve Gebze'de cinayet sonucu öldürülen İtalyan aktivist Pippa Bacca gibi isimler yer aldı. Etkinlik kapsamında ayrıca Türkiye'de cinayete kurban giden kadınların temsili saç tellerinden ve başörtülerinden oluşturulan sergi açıldı.

Cinayete kurban giden kadınların temsili saç tellerinden hazırladığı sergi hakkında bilgi veren KOÜ Yüksek Lisans Öğrencisi Nergis Deniz, "Kadın cinayetleri, Türkiye'de sıklıkla yaşanan bir şey, gündemde olan bir konu ve buna dikkat çekmek istedim. Kadınların bir saç teli bile çok önemli. Biraz araştırma yaptım ve kadınların çok cani şekilde öldürüldüklerini gördüm. Öldürülen kadınların ne şekilde öldürüldüklerini ve onların fotoğraflarını koymak istemedim çünkü fotoğraflarını koymak bile bizim için ürpertici. O yüzden bu kadınları temsil eden saç renginde olan saçları kullandım. Burada 40 tane kadın var. Çok fazla öldürülen kadın var ama 40 sayısı bizim kültürümüzde bir değeri vardır. Kemik kırılınca 40 gün geçmedikçe iyileşmez gibi. Sembolik bir şey 40 o yüzden 40 tane kadın kullandım" dedi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sergi hakkında bilgi veren İzmit Kent Konseyi Gençlik Konseyi Başkanı Ezgi Çalışkan, "Dünyada ve Türkiye'de kamuya hizmet vermiş kadınlarımızı kostümlendirerek canlı heykel olarak sergiledik. Onun haricinde güçlü kadınlarımızı ön plana çıkarmak için de bir yandan da kadın cinayetlerini unutamazdık. Kadın cinayetlerine dikkat çekmek için kadınlarımızın anısını sergilemek üzere 'Bir Sonraki Kim?' adlı eser anıtını da programımıza kattık" dedi.

(Mustafa Taşören/İHA)

Kaynak: İHA