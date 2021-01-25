Kadınlar cadde ortasında birbirine girdi
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Kadınlar cadde ortasında birbirine girdi

25.01.2021 17:46 | Son Güncelleme: 25.01.2021 18:13

- Kadınlar cadde ortasında birbirine girdi Saç saça yumruk yumruğa kavga kamerada Kadınlar kavga etti, erkekler ayırmaya çalıştı Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bilinmeyen sebepten dolayı bir grup kadın arasında cadde ortasında saç saça, yumruk yumruğa kavga yaşandı.

- Kadınlar cadde ortasında birbirine girdi

Saç saça yumruk yumruğa kavga kamerada

Kadınlar kavga etti, erkekler ayırmaya çalıştı

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bilinmeyen sebepten dolayı bir grup kadın arasında cadde ortasında saç saça, yumruk yumruğa kavga yaşandı. Cep telefonu görüntülerine yansıyan görüntülerde, kadınların kavgasını erkeklerin ayırmaya çalıştığı görüldü.

Kavga, Adapazarı ilçesi Milli Egemenlik Caddesinde yaşandı. Bir grup kadın arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Cadde ortasında saç saça, yumruk yumruğa giren kadınlar çevredeki vatandaşlar sakinleştirerek ayırmaya çalıştı. Kavga anı ise, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

Kadınlar cadde ortasında birbirine girdi
Kadınlar cadde ortasında birbirine girdi
Kadınlar cadde ortasında birbirine girdi
Kadınlar cadde ortasında birbirine girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN TOKYÜREK

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