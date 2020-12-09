Kadınlar bir evde toplanıp ekmek yaptı, 150 haneli köy karantinaya alındı
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Kadınlar bir evde toplanıp ekmek yaptı, 150 haneli köy karantinaya alındı

09.12.2020 23:07 | Son Güncelleme: 09.12.2020 23:25
Kadınlar bir evde toplanıp ekmek yaptı, 150 haneli köy karantinaya alındı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesine bağlı 150 haneli Kapuzbaşı köyü, koronavirüs vakaları nedeniyle karantinaya alındı. Virüsün, 5 gün önce bir evde kış için ekmek yapan kadınlardan birbirlerine bulaştığı öğrenildi.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesine 65 kilometre uzaklıktaki 800 kişinin yaşadığı 150 haneli Kapuzbaşı köyü, koronavirüs vakaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı gereği karantinaya alındı.

TOPLUCA EKMEK YAPMIŞLAR

Mahallede filyasyon ekipleri tarafından yapılan testte 30 kişide koronavirüse rastlandığı öğrenildi. Virüsün, 5 gün önce evde bir araya gelen kadınların ekmek yaptığı sırada yayıldığı belirtildi. Mahalle sakinlerin ihtiyaçları Ahde Vefa grubu tarafından sağlanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ

Haber Yorumları (1)
ENİS: ANADOLU ADETİ KEŞKE YAPILMASAYDI. OLMUŞ BİR KERE. DERS OLUR İNŞALLAH.
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