Kadının sesinin daha gür çıktığı İran'da tabular yıkılıyor: Kadın araba tamircileri
Kadının sesinin giderek daha gür çıktığı İran'da üniversite mezunu iki kadın bir araba tamircisinde çalışmaya başladı.
13.11.2019 15:57 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:57
Kadının sesinin giderek daha gür çıktığı İran'da üniversite mezunu iki kadın bir araba tamircisinde çalışmaya başladı.View on euronews
Kaynak: Euronews.com
Haber Videosu: Kadının sesinin daha gür çıktığı İran'da tabular yıkılıyor: Kadın araba tamircileri