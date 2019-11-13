Kadının sesinin daha gür çıktığı İran'da tabular yıkılıyor: Kadın araba tamircileri
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Kadının sesinin daha gür çıktığı İran'da tabular yıkılıyor: Kadın araba tamircileri

Kadının sesinin giderek daha gür çıktığı İran'da üniversite mezunu iki kadın bir araba tamircisinde çalışmaya başladı.

13.11.2019 15:57 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:57

Kadının sesinin giderek daha gür çıktığı 'da üniversite mezunu iki kadın bir araba tamircisinde çalışmaya başladı.View on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu: Kadının sesinin daha gür çıktığı İran'da tabular yıkılıyor: Kadın araba tamircileri
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