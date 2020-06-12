Kadının Güçlenmesi Platformu'ndan online toplantı
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Kadının Güçlenmesi Platformu'ndan online toplantı

Global Compact Türkiye Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu'na bağlı Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu'nun online söyleşilerinin bu ayki konuğu Global Compact Türkiye Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu Eş Başkanı Erdal Karamercan oldu.

Kadının Güçlenmesi Platformu'ndan online toplantı
12.06.2020 12:28 | Son Güncelleme: 12.06.2020 12:31

Global Compact Türkiye Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu'na bağlı Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu'nun online söyleşilerinin bu ayki konuğu Global Compact Türkiye Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu Eş Başkanı Erdal Karamercan oldu.

2016 yılında BUİKAD, BUSİAD ve Yeşim Tekstil koordinatörlüğünde kurulan,33 firmanın yer aldığı,KALDER'in de destekçi kurum olarak çalışmalarına katkı sağladığı Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu, online söyleşilerine devam ediyor. "Covid-19 günlerinde toplumsal cinsiyet eşitliği meselesine bakış" konulu ikinci söyleşinin konuğu Erdal Karamercan oldu.

Sadece platforma üye firmalarının temsilcilerine değil, bütün iş dünyasına açık olarak düzenlenen söyleşiyi Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Yeşim Tekstil Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur yönetti. Programın açılışında konuşan Cesur, Korona virüs salgını sebebiyle platformun toplantılarını online olarak yapmaya devam ettiklerini, her ay firma veya sivil toplum örgütü temsilcilerini söyleşilere konuk etmeye devam edeceklerini söyledi. Cesur konuşmasında Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu'nun kuruluş süreci ve faaliyetleri hakkında da bilgi verdi. Cesur'un ardından söz alan BUİKAD Başkanı Oya Eroğlu, BUSİAD Başkanı Ergun Hadi Türkay ve KalDer Başkanı Emin Direkçi de birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Global Compact Türkiye Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu Eş Başkanı Erdal Karamercan'ın söyleşisine geçildi. Karamercan söyleşinin başında Global Compact Türkiye Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu'nunTürkiye genelindeki faaliyetlerine ve pandemi sürecindeki çalışmaları hakkında bilgi verdi. Global Compact Türkiye Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubuolarak 5.5. numaralı sürdürülebilir kalkınma hedefi doğrultusunda iki temel projeye odaklandıklarını ifade eden Karamercan, bunlardan ilkinin UN Global Compact tarafından başlatılan Target Gender Equality (Hedef Toplumsal Cinsiyet Eşitliği) Programı, diğerinin ise Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) desteğiyle iş dünyasında üst seviye yönetimde kadın sayısını artırmayı hedefleyen proje olduğunu kaydetti.

Sürdürülebilir kalkınma amacı doğrultunda öne çıkan iş birliklerine uygun olarak etkilerini arttıracak şekilde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın EBRD Projesi'ne de dahil olma kararı aldıklarını ifade eden Karamercan, söz konusu projenin üst yönetimde kadın temsilinin arttırılmasını hedeflediğini sözlerine ekledi. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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