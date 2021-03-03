Kadının çocuğu darbetmesi kamerada
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Kadının çocuğu darbetmesi kamerada

03.03.2021 12:58 | Son Güncelleme: 03.03.2021 13:40

Kadının çocuğu darbetmesi kameradaANKARA'da alışveriş merkezindeki (AVM) restoranda kadının yanındaki 5-6 yaşlarındaki çocuğu darbetmesi cep telefonu ile görüntülendi.

Kadının çocuğu darbetmesi kamerada

ANKARA'da alışveriş merkezindeki (AVM) restoranda kadının yanındaki 5-6 yaşlarındaki çocuğu darbetmesi cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, önceki gün Etimesgut ilçesindeki AVM katında bulunan restoranda meydana geldi. Kadın, iddiaya göre yanında yemek yemeyen erkek çocuğa tepki gösterdi. Kadın, 5-6 yaşlarındaki çocuğa vurup, saçından çekerek darbetti. Olayı gören vatandaşlar, çocuğun ağlaması üzerine kadına uyarıda bulundu. Ancak kadın vatandaşlara tepki göstererek çocuğa hakaret etmeye devam etti. Kadının, çocuğu darbetmesi cep telefonu ile görüntülendi. Sosyal medyada da paylaşılan görüntü tepki çekti.

'ÇOCUĞUN ACIDAN ÇIĞLIK ATTIĞINI GÖRDÜM'Olay sırasında AVM'de bulunan A.S. adlı görgü tanığı "Biz uzak bir köşede oturuyorduk. Bir süre sonra çocuğun çığlık seslerini duyduk ve o tarafa gittik. O sırada bir kadının çocuğa şiddetli bir şekilde tokat attığını, çocuğun ise acıdan çığlık attığını gördüm. Daha sonra bizim oturduğumuz yerin çaprazına oturdular. Orada tekrar çocuğa bağırıp ve hakaretler etmeye devam etti. Bunun üzerine yanımda oturan bir kadınla birlikte kendisinin yanına gittik ve uyarıda bulunduk. Fakat kadın bize de hakaret ederek, 'Ben eğitimciyim, benim ne çektiğimi bilmiyorsunuz. Bu çocuk hasta, yemek yiyip ilaç içmesi lazım:  ama sabahtan bu yana hiçbir şey yemiyor' dedi. Daha sonra biz kendi masamıza geçtik. Kadın o sırada çocuğa tekrar hakaret edince telefonumla o anları kayıt altına aldım. Bir süre sonra da kadın çocukla oradan ayrıldı" ifadelerini kullandı. 

Görüntü dökümü:

Cep telefonu görüntüsü 

Haber:  ANKARA, -


Kadının çocuğu darbetmesi kamerada
Kadının çocuğu darbetmesi kamerada
Kadının çocuğu darbetmesi kamerada
Kadının çocuğu darbetmesi kamerada
Kadının çocuğu darbetmesi kamerada
Kadının çocuğu darbetmesi kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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