Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kurulu Toplandı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

Kaymakamlık toplantı salonunda Ulaş Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, ilgili kurum ve kuruluş müdürleri katıldı.

Kaymakam Yılmaz, yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddetle mücadele ilçe koordinasyon izleme ve değerlendirme komisyonu oluşturulduklarını söyledi.

Kadına şiddeti önleme amaçlı bazı kararlar aldıklarını belirten Yılmaz, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürlüğümüz tarafından erken yaşta evliliklere ve kadına yönelik şiddete dikkati çekmek için hazırlanan afiş ve broşürleri ilçemizde görünür yerlere asacağız." dedi.

Kurum ve kuruluş yetkililerinden, erken yaşta evlilik ve kadına şiddet olaylarının azalması için duyarlılık göstermelerini isteyen Yılmaz, "Muhtarlara, ailelere, öğrencilere ve Kur'an kursu öğreticilerine bu konularda eğitimler verilmesini planlıyoruz. SYDV tarafından aile ziyaretleri yapılarak şiddet mağdurlarının sosyo ekonomik durumu göz önünde bulundurularak maddi destek sağlanacak." diye konuştu.