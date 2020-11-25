Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

25.11.2020 19:07 | Son Güncelleme: 25.11.2020 19:10
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

Şarkikaraağaç Kaymakamı Onur Yılmazer, kadına şiddeti insanlığa ihanet olarak gördüklerini ifade ederek, "en büyük" amaçlarının şiddetin son bulması olduğunu söyledi.

Şarkikaraağaç Kaymakamı Onur Yılmazer, kadına şiddeti insanlığa ihanet olarak gördüklerini ifade ederek, "en büyük" amaçlarının şiddetin son bulması olduğunu söyledi.

Şarkikaraağaç Kaymakamlığında, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla düzenlenen toplantıda konuşan Yılmazer, şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını dile getirdi.

Son yıllarda devlet tarafından, kadına yönelik şiddeti önlemek için önemli çalışmalar yapıldığının ifade eden Yılmazer, "Yaşam hakkı, her insanın en temel hakkıdır. Kadına şiddeti, insanlığa ihanet olarak görüyoruz. Devlet, millet olarak bu mücadelemizi, hassasiyetle sürdürüyoruz. En büyük amacımız, kadına yönelik şiddetin son bulmasıdır," diye konuştu.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kritik toplantı öncesi konuşan Bilim Kurulu üyesi karamsar bir tablo çizdi
Kritik toplantı öncesi konuşan Bilim Kurulu üyesi karamsar bir tablo çizdi
Hepimizin evinde bulunuyor! Koronanın çoğalmasını önleyip virüsleri yok ediyor
Hepimizin evinde bulunuyor! Koronanın çoğalmasını önleyip virüsleri yok ediyor
Tam 30 dakika sürdü! Doğanın en ölümcül kavgasında beklenmedik son
Tam 30 dakika sürdü! Doğanın en ölümcül kavgasında beklenmedik son

Yılmazer toplantı sonrası, KADES Uygulama Noktasında vatandaşlara kadına yönelik şiddetle mücadele hakkında bilgi vererek broşür dağıttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Demirtaş

İlgili Haberler

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü mesajı Açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü mesajı Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Hadise Alişan Berkun Oya Demet Akalın
Spor Falcao Erol Bulut Ersun Yanal Abdullah Avcı Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Ölü Türk Antalya Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.11.2020 19:10:48. #1.14#
title