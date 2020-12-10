Duvar dibinde sıkıştırılıp darbedilen kadını, akıllara Kadir Şeker'i getiren vatandaş kurtardı

Aydın'da sokakta sözlü olarak kavgaya tutuşan bir kadın ile erkeğin tartışması daha sonra şiddet olayına dönüştü. Adam sıkıştırdığı kadını darbederken, çevrede bulunan bir vatandaşın olaya müdahalesi kadının kurtulmasını sağladı. Yaşanan olay ise Konya'da darbedilen bir kadını kurtarmak isterken hapse düşen Kadir Şeker'i akıllara getirdi.

Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen olayda, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kadın ve erkek sözlü olarak tartışmaya başladı. İkili arasındaki tartışma kısa sürede büyürken, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde adamın duvar üzerindeki kadını darbettiği görüldü.

VATANDAŞ MÜDAHALE ETMEK İSTEDİ

Sokak üzerindeki bir duvarın dibinde sıkıştırdığı kadına fiziki olarak şiddet uygulayan erkeğin olay anı kameralarca kaydedildi. Olayı gören duyarlı bir vatandaşın ise duruma müdahale ederek uyarıda bulundu. Kadına şiddet uygulayan erkek ise kendisini uyaran vatandaşa da tepki gösterdi.

KAÇAN KADINI TAKİP ETTİ

Şiddete uğrayan kadın ise erkeğin bir anlık boşluğundan faydalanarak olay yerinden uzaklaşırken, adamın kadını takip ettiği de görüldü. Yaşanan olayla ilgili 155 polis ihbar hattına ihbar gelmediği ve olayın emniyet yetkililerine bildirilmediği de öğrenildi.

AKILLARA KADİR ŞEKER OLAYI GELDİ

Öte yandan yaşanan bu olay şiddet gören bir kadına yardım eden Kadir Şeker'i akıllara getirdi. 5 Şubat akşamı, Konya'da Özgür Duran'ın sevgilisi Ayşe Dırla'ya şiddet uyguladığını gören Şeker olaya müdahalede bulunmuştu. Yaşanan gelişmenin ardından Duran ile Şeker arasında çıkan arbedede 20 yaşındaki Şeker, Duran'ı kalbinden bıçaklayarak öldürmüştü. Olay sonrası tutuklanarak cezaevine gönderilen Şeker'in 12,5 yıl hapis cezası alması kamuoyunda uzun bir süre tartışılmıştı.





Kaynak: İhlas Haber Ajansı