'Kadına, çocuğa ve hayvan şiddetine hayır' teması sokak duvarlarına işlendi
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'Kadına, çocuğa ve hayvan şiddetine hayır' teması sokak duvarlarına işlendi

'Kadına, çocuğa ve hayvan şiddetine son' temalı sosyal sorumluluk çalışması Armutlu sokaklarına uygulanmaya başlandı.

27.02.2020 16:09 | Son Güncelleme: 27.02.2020 16:09
'Kadına, çocuğa ve hayvan şiddetine hayır' teması sokak duvarlarına işlendi

'Kadına, çocuğa ve hayvan şiddetine son' temalı sosyal sorumluluk çalışması sokaklarına uygulanmaya başlandı.


Türkiye'nin turizm kentlerinden Armutlu'da şiddete dikkat çekmek adına önemli bir projeye imza atıldı. Proje kapsamında sokak duvarları 'şiddete hayır' görsel çalışmaları ile donatılmaya başlandı.


Görsel Sanat Öğretmeni Sinan Bozkurt ve Armutlu Belediyesi mühendislerinden Tuğçe Soyaslan tarafından proje hayata geçirilerek Armutlu sokaklarından dünyaya 'Çocuğa ve Hayvan Şiddetine Hayır' mesajı verilmiş oldu.


Özellikle yaz aylarında ülkenin çeşitli illerinden gelen tatilcileri ağırlayan Armutlu, sokaklardaki duvarlara görsel zenginliğinde katıldığı resimlerle 'şiddete hayır' bilinci oluşturulduğu kaydedildi. Yapılan çalışmaya halktan büyük destek geldiği de belirtildi. - YALOVA

Kaynak: İHA

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