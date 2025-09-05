Fatih Belediyesi'nden Kadınlara Yönelik GastroSanat Kursları

FATİH Belediyesi Gastro Sanat Merkezi projesi ile kadınlara meslek edindirme ve üretim imkanı sunuyor. Çanta yapımından pide atölyelerine kadar farklı alanlarda açılan kurslarda, katılımcılar hem el becerilerini geliştiriyor hem de üretim sürecini birebir deneyimliyor.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, merkezin kadınlara sunduğu katkıya dikkat çekerek şunları söyledi:

"Sanat, lezzet ve emeğin bir arada olduğu bu merkezde kadınlarımızın ortaya koyduğu gayret bizler için çok kıymetli. Burada yalnızca el becerileri gelişmiyor, aynı zamanda dostluklar kuruluyor, özgüvenler artıyor. Biz de bu sürecin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz."

EĞİTİMLERE KAYITLAR DEVAM EDİYOR

Kadınların sosyal hayata katılımını güçlendiren GastroSanat eğitimlerine başvurular sürüyor. Programa katılmak isteyenler, web adresinden kayıt başvurularını gerçekleştirebiliyor.