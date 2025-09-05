Haberler

Fatih Belediyesi'nden Kadınlara Yönelik GastroSanat Kursları

Fatih Belediyesi'nden Kadınlara Yönelik GastroSanat Kursları
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih Belediyesi, GastroSanat Merkezi projesi ile kadınlara meslek edindirme ve üretim fırsatları sunarak el becerilerini geliştirmelerine yardımcı oluyor.

FATİH Belediyesi Gastro Sanat Merkezi projesi ile kadınlara meslek edindirme ve üretim imkanı sunuyor. Çanta yapımından pide atölyelerine kadar farklı alanlarda açılan kurslarda, katılımcılar hem el becerilerini geliştiriyor hem de üretim sürecini birebir deneyimliyor.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, merkezin kadınlara sunduğu katkıya dikkat çekerek şunları söyledi:

"Sanat, lezzet ve emeğin bir arada olduğu bu merkezde kadınlarımızın ortaya koyduğu gayret bizler için çok kıymetli. Burada yalnızca el becerileri gelişmiyor, aynı zamanda dostluklar kuruluyor, özgüvenler artıyor. Biz de bu sürecin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz."

EĞİTİMLERE KAYITLAR DEVAM EDİYOR

Kadınların sosyal hayata katılımını güçlendiren GastroSanat eğitimlerine başvurular sürüyor. Programa katılmak isteyenler, web adresinden kayıt başvurularını gerçekleştirebiliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadın
390 şubeli Maydonoz Döner satışa çıkarıldı

390 şubesi var! Türkiye'nin dev döner zinciri satılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın yolladığı futbolcu sakat çıktı: 3 gün düşünüp vazgeçtiler

Galatasaray'ın yolladığı futbolcu sakat çıktı: 3 gün düşünüp vazgeçtiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.