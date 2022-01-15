Kadın yolcunun beline sarılmış vaziyette 3 kilogram eroin ele geçirildi

ERZİNCAN (İHA) - Erzurum'da durdurulan yolcu otobüsünde kadın yolcunun beline sarılmış vaziyette 3 kilogram eroin yakalandı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce narkotik madde ile mücadele kapsamında; Erzurum- Erzincan karayolu üzerinde bulanan polis kontrol noktasında batı illerine uyuşturucu madde nakli yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalara istinaden Van-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsü durduruldu. Yapılan incelemelerde otobüs içerisinde bulunan Zennure A. İsimli şahsın beline sarılı vaziyette 3 kilogram 150 gram eroin eli geçirildi. Zennure A. ve beraberinde bulunan Abdulhekim A. İsimli şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZURUM

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