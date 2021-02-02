Kadın vatmanın dikkati sayesinde ölümden dönen Merve: Hayatta kalmam mucize (2)

O VATMAN ÖDÜLLENDİRİLDİ

Samsun'da durakta aniden fenalaşıp rayların üzerine düşen Merve Huntürk'ü son anda fark edip kullandığı tramvayı durduran vatman Merve Yıldız Öker, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir tarafından ödüllendirildi. Başkan Demir, sosyal medyadan vatman Öker ile olan fotoğrafını paylaştı. Demir'in paylaşımında "Dikkati ve hassasiyeti ile işinde örnek teşkil edecek bir kazayı önleyen vatmanımız Merve Yıldız Öker'e teşekkürlerimizi iletmek üzere makamımızda ağırladık. Liyakat sahibi tüm çalışma arkadaşlarımızla gurur duyuyorum. Göstermiş olduğu özverili çalışmadan dolayı tüm hemşerilerim adına Merve Hanım'a teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaprak KOÇER