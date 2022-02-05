Kadın Valorant Takımlarımızın Sıralamaları #5Şubat

Dünya genelinde espor alanında oyuncu ve izlenme sayısı bakımından beklenenden de fazla destekçi bulan Valorant, ülkemizde de popülerliğini arttırmaya devam ediyor.

2022 VALORANT Game Changers Series I bizim için geride kalırken. Gözler turnuva sonuçlarına göre göz dolduran Kadın Valorant Takımlarımızın Sıralamaları hakkındaki gelişmelere göz atalım.

Kadın VALORANT Takımlarımızın Sıralamaları

1. Oxxgen Esports (1854 Puan- 6. Sırada)

Güncel Kadro: rainssa, Gia, Ritha, ness, Sephia

2. Supermassive Blaze Female (1733 Puan- 14 Sırada)

Güncel Kadro: River, Lyda, OYKU, proxima, dati, Potin(KOÇ)

3. Fire Flux Esports Female (1639 Puan- 28. Sırada)

Güncel Kadro: schnellÆ, Liyan, Berrie, ira, Destina, KyRo(KOÇ), Mavera(KOÇ), marqnue(KOÇ)

4. TFT DEMONZ (1628 Puan- 33. Sırada)

Güncel Kadro: jduh, Lateu, Julis, rayka, bitterzie

5. BBL Queens (1616 Puan- 34. Sırada)

Güncel Kadro: Banshee, minemosynE, Nariel, Xecriona, eva

6. Sangal Esports Female (1583 Puan- 52. Sırada)

7. Besiktas Esports Female (1555 Puan- 123. Sırada)

8. Merlyn Esports Shine (1553 Puan- 132. Sırada)

9. Gamers of Future (1543 Puan- 171. Sırada)

10. Istanbul Wildcats Female (1541 Puan- 175. Sırada)

11. Turgutlu Belediyesi Esports Ladies (1539 Puan- 182. Sırada)

12. Küçükçekmece Espor Female (1529 Puan- 229. Sırada)

13. Galakticos Sirens (1525 Puan - 237. Sırada)

14. 7 States Esports Female (1482 Puan- 301. Sırada)

15. ABB ASKI E-Spor WHITE (1438 Puan- 314. Sırada)

16. OtherSide Rouge (1414 Puan- 315. Sırada)

Kadın VALORANT Takımlarımızın Sıralamaları 05.02.2022 tarihinde güncel olarak vlr.gg sitesinden alınmıştır. Takımlarımızın sıralamaları ve puanları turnuva maçlarında aldıkları sonuçlara göre belirlenmiştir. VALORANT Türkiye'de sıralamada yer almayan takımlarımız henüz resmi maça çıkmadıkları için ya da listeye giremedikleri için haberimizde yer verilmemiştir.

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