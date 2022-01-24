Barda Twitch yayını yapan kadın, canlı yayında sarhoş bir başka yayıncı tarafından tacize uğradı

Popüler canlı yayın platformu Twitch'te Crazy_Japanese kullanıcı adlı Twitch yayıncısı Tanuki, Tokyo'da bir barda yaptığı canlı yayın sırasında sarhoş bir başka yayıncı tarafından tacize uğradı.

Twitch yayıncısı Tanuki, yaptığı canlı yayınlarda Tokyo sokaklarını dolaşıyor ve diğer Twitch yayıncıları ile beraber yemek pişirme yayınları yapıyor. Yayıncının dün yaptığı bir canlı yayın sırasında sarhoş bir başka Twitch yayıncısı tarafından tacize uğradı.

CANLI YAYINDA TACİZ ETMEYE ÇALIŞTI

Tanuki, 23 Ocak tarihinde gerçekleştirdiği bir Twitch yayınında, Hyubsama adlı bir başka yayıncı ile birlikte Tokyo'da bir barı ziyaret ettiler. Bir süre sonra sarhoş olan Hyubsama, Tanuki'ye dokunarak taciz etmeye çalıştı. Bu eylemler Hyubsama'ya birkaç kez durmasını söylemesine rağmen devam etti.

"KONTROLDEN ÇIKTIN, ÇOK SARHOŞSUN"

Tanuki, sarhoş yayıncıya, "Kontrolden çıktın, çok sarhoşsun biraz su iç" dedi ve bardan çıktı, ancak Hyubsama, yayıncıyı kovalamaya başladı. Tanuki'nin birçok kez dur demesine ve peşini bırakmasını söylemesine rağmen onu dinlemeyen sarhoş yayıncı Hyubsama, kovalamaya devam etti. Bir süre sonra Tanuki'nin peşini bıraktı ve canlı yayın sona erdi.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Evine giden Twitch yayıncısı Tanuki, tekrardan yayın açtı yaşananları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı ve "Kendimi çok aptal hissediyorum. Ne yapıyorum ben? İçeriğim hayatımı riske atmak değil. İçeriğim, seyahat ve eğitimle ilgili." ifadelerine yer verdi.

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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