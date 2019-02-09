Kadın Taraftarlar Polisleri Unutmadı

Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneği Başkanı Mezine Sırakaya ve yönetimi, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğüne teşekkür ziyaretinde bulundu.

Gazişehir Kadın Taraftarlar Dernek Başkanı Mezine Sırakaya, sporda güvenliği ve huzuru sağlayan emniyet personelinin çok önemli bir görev üstlendiğine dikkat çekerek, "Mesai mefhumu gözetmeksizin tüm spor alanlarında huzuru ve güvenliğini sağlayan Gaziantep Emniyet Spor Güvenliği Şube Müdürlüğünde görev yapan polislerimize, Gazişehir Taraftar Derneği olarak çok teşekkür ediyoruz. Tribünlerde şiddet değil çiçek atmak için yola çıktık. Sporun bir centilmenlik olduğu bilincini, her alanda ruh ve beden sağlığı yaşam için ne kadar gerekli konusunda Kadınlarımızı bilinçlendirmek önceliğimiz. Çünkü toplumun anahtarı kadınlarımız. Çocuklarımızı yetiştiren bizleriz. Siz değerli polislerimiz sayesinde Gaziantep'imizin birbirinden değerli takımlarını tribünde gönül rahatlığı ile izliyoruz, güvenli bir şekilde destekliyoruz. Bu yıl takımlarımızdan büyük başarılar bekliyoruz. Takımlarımızın başarıyı yakalamaları için de onları sonuna kadar destekliyoruz. Umarız bu sezon sonunda Gazişehir Takımımızı Süper Ligde görürüz. Gaziantep Basketbol Takımımız da bu sezon çok başarılı. Tekerlekli Basketbol Takımımızın başarısını tartışmaya gerek yok. Maşallah çok iyi gidiyorlar. Bizi üzen bir zamanlar Adını Avrupa'ya yazdıran Markamız Gaziantepspor'un geldiği nokta. Gaziantepspor için insanın içinin sızlamaması vicdansızlık, hainlik olur. Ama elimizden bir şey gelmiyor. Tekrar sizlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kadınları tribünde gördüklerinde sevindiklerini belirten Spor Güvenliği yetkilileri ise, "Biz sizleri ilk tribünde gördüğümüzde çok sevindik. Çünkü tribünlerde Kadın Taraftarlarımızın artması bizlerin işini daha çok kolaylaştırıyor. Sizlerin tribünlerde artmasının Tribünlerimizde kaliteyi arttıracağını düşünüyorum. Bizleri de unutmadığınız onura ettiğiniz için ayrıca çok gurur duyduk. Sizlerin Can ve mal güvenliği bizlere emanet. Bundan dolayıdır ki Taraftarlarımızdan da takımlarına destek olurken şiddetten uzak durmalarını tavsiye ediyorum. Bizlerin işini kolaylaştırmak açısından bilinçli taraftar çok önemli. Sizlerin vesilesiyle bu yıl 1. Ligde mücadele eden Gazişehir FK takımımıza da başarılar diliyorum. İnşallah süper lige çıkarız" diye konuştu.

Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneği ziyaretin sonunda Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürü ve personellerine plaket takdim etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA