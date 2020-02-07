Kadın sürücü su kanaletlerine çarpıp yaralandı
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Kadın sürücü su kanaletlerine çarpıp yaralandı

Bursa'nın İznik ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü DSİ su kanaletlerine çarparak yaralandı.

07.02.2020 12:26 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:26
Kadın sürücü su kanaletlerine çarpıp yaralandı

'nın ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü DSİ su kanaletlerine çarparak yaralandı.


Kaza İznik-Adapazarı kara yolunda meydana geldi. Sakarya istikametinden gelmekte olan 81 AAS 376 plakalı otomobilin sürücüsü G.Ç. (34), Çiçekli köyü mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aracın hakimiyetini kaybeden G.Ç, yoldan çıkarak DSİ su kanaletlerine çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin müdahale ettiği yaralı kadın sürücü olay yerine çağrılan 112 ekiplerince İznik Devlet Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma kazayla alakalı tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA
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