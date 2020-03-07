Kadın süpürgeciler İzmir'e toz kondurmuyor

07.03.2020 11:21 | Son Güncelleme: 07.03.2020 11:21

"Çiçek gibi İzmir" sloganıyla geçen Ağustos ayında temizlik seferberliği başlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in çok sayıda kadın süpürgeci işe alacaklarını duyurmasının ardından 216 kadın süpürgeci İzmir Büyükşehir Belediyesinde işbaşı yaptı.



İzmir Büyükşehir Belediyesinde görevli kadın süpürgeciler, sabah 07.00'de işbaşı yapıyor ve Büyükşehir'in sorumluluk sahasındaki 11 ilçenin cadde, meydan ve bulvarlarını süpürüyor. İzmir'in daha temiz bir kent olması için çalışan kadın süpürgecilerden Birgülan Güler belediyede çalışmaya başlamadan önce ev hanımı olduğunu söyledi. Güler, "Başkanımız Tunç Soyer'in yapmış olduğu bu yenilikle süpürgeci olarak işe başladım. Hiçbir sıkıntımız yok. Herkes takdir ediyor. Gayet mutluyum. İyi ki bu işe girmişim" dedi. İşini severek yaptığını dile getiren Nuriye İnce ise "Çevreden, esnaftan takdir alıyorum ve bu beni motive ediyor. Kadınlar her işin altından kalkar" diye konuştu.



Daha önce kadın otobüs şoförü gördüğünü ve bunun çok hoşuna gittiğini söyleyen vatandaşlardan Hülya Kahraman da "Kadın süpürgecileri görünce de bir kadın olarak çok sevindim. Benim zamanımda olsaydı ben de çalışırdım" dedi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Devran, İzmirlilerden kadın süpürgeciler ile ilgili çok sayıda teşekkür mesajı geldiğini belirtti. - İZMİR

Kaynak: İHA