Kadın muhtar kendi düştü, bayrağı düşürmedi, o anlar kamerada
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Kadın muhtar kendi düştü, bayrağı düşürmedi, o anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı / Burak Türker - Haberler | Güncel

Kadın muhtar kendi düştü, bayrağı düşürmedi, o anlar kamerada Bursa'da mahalle muhtarı bayrak asarken sandalyeden düştü, ancak bayrağı düşürmedi.

Kadın muhtar kendi düştü, bayrağı düşürmedi, o anlar kamerada

BURSA - Bursa'da mahalle muhtarı bayrak asarken sandalyeden düştü, ancak bayrağı düşürmedi. O anlar kameralara yansıdı.

Osmangazi'nin Ovaakça Santral Mahallesi Muhtarı Yasemin Vatansever, 19 Mayıs resmi bayramı öncesi muhtarlığın kapısına Türk bayrağı asmak için kolları sıvadı. Bayrak asacağı yer yüksek olduğu için bir sandalyenin üzerine çıkarak bayrağı asmaya başladı. Bayrağı astığı esnada altında bulunan sandalye kayarak şiddetli şekilde beton zemine düştü. O an acısını unutup bayrağı düşünen muhtar, bayrağı yere düşürmeyerek bayrağı muhtarlığa asmayı başardı.

Yaptığı güzel davranışla herkesin takdirini kazanan Muhtar Yasemin Vatansever, "Biz resmi tatillerin bir gün öncesinden bayrağımızı asıyoruz. Bayrağı kapıya asarken küçük bir kaza yaşadım ve düştüm. Ben düşebilirim, ama bayrak yere düşmez. Önemli olan bizlere emanet edilen bu bayrağı yerlere düşürmemek. O an acımı hiç hissetmedim, aklımda bayrağın yere düşmemesi vardı. Bayrağı hemen yerine astım" dedi.

Kadın muhtar kendi düştü, bayrağı düşürmedi, o anlar kamerada
Kadın muhtar kendi düştü, bayrağı düşürmedi, o anlar kamerada
Kadın muhtar kendi düştü, bayrağı düşürmedi, o anlar kamerada
Kadın muhtar kendi düştü, bayrağı düşürmedi, o anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burak Türker

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