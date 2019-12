Kadın hayranına "Arka odaya geçelim" diyen Can Yaman İtalya'da Survivor programını sunacak

06.12.2019 11:43 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:43

Yaptığı "Libido" çıkışından sonra İspanyol bir kadının "Bu dünyadan olduğunu kanıtla sözüne karşılık "Arka odaya geç kanıtlayayım" cevabıyla tepkileri üzerine çeken Can Yaman, yapımcısı Faruk Turgut'u da sinirlendirmişti. Turgut kadın hayranına verdiği cevapla olay olan ünlü oyuncu için önlem paketi hazırladı.

"DİZİYİ ERTELEDİM"

Can Yaman'la 'Can Borcu' dizisini çekmeye hazırlanan Turgut, bu olaylardan sonra projeyi ertelemeye karar verdi. Turgut açıklamasında, "Can normalde ocak ayında askere gidecekti, Şubat'ta çekimlere başlayacaktık, dizi de Mart'ta ekranda olacaktı. Ama İspanya'daki meselede çizmeyi aştı. Bu talihsizlikti. Bitti artık, yok böyle şeyler. Diziyi Eylül'e erteledim" dedi.

"BURALARDAN BİR SÜRE UZAK KALACAK"

Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programının sunucusu Müge Dağıstanlı, Turgut ile yaptığı görüşmenin detaylarını canlı yayında anlattı. Açıklamada "Faruk Turgut, Can Yaman için önlem paketi hazırlamış. Onu her şeyden uzaklaşması için Kıbrıs'a göndermiş. Dönüşte de yurt dışına uzun bir tatile gönderecek. Yurt dışı tatili sonrası Can, İtalya'da 'Survivor' yarışmasının sunuculuğunu yapacak. Buralardan bir süre uzak olacak" dedi.

EVDEN TAŞINMASINI DA İSTEMİŞ

Yapımcı Turgut, yıllardır Bebek'te oturan Can Yaman'dan gözlerden uzak bir semte taşınmasını da istemiş. Yaman Kıbrıs dönüşü evinden taşınacak.