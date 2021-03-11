Kadın giyimde 2021 ilkbahar-yaz trendleri belli oldu
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Kadın giyimde 2021 ilkbahar-yaz trendleri belli oldu

11.03.2021 15:19 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:59
Kadın giyimde 2021 ilkbahar-yaz trendleri belli oldu

Kadın giyim markası Zühre, 2021 ilkbahar-yaz koleksiyonunu hazırladığını duyurdu.

Kadın giyim markası Zühre, 2021 ilkbahar-yaz koleksiyonunu hazırladığını duyurdu. Koleksiyonda, ferah kumaşlar, çizgililer, tunik ve bol pantolonlar yer alırken; öne çıkan renkler uçuk mavi, bej ve beyaz oldu.

Kadın giyim markası Zühre, 'Farkını Hisset' mottosu ile 2021 ilkbahar-yaz sezonunu açtığını ve koleksiyon hazırladığını duyurdu. Stili ile kendinden söz ettiren, özgüveni yüksek, fark yaratan kadınlara ithaf edilen bu koleksiyonda, ferah kumaşlar, açık renkler, çizgililer, tunik ve bol pantolonlar ve trençkotların yeni sezon gardırobunun en önemli detayları olduğu açıklandı. Yeni koleksiyonla gardıropları yeni mevsime hazırladığını duyuran marka tarafından yapılan açıklamada, "İlkbahar-yaz koleksiyon çekimini sonsuz sadelik ve minimalizmden ilham alarak Pamukkale travertenlerinde gerçekleştiren Zühre, bu sadeliği koleksiyon temasında net bir şekilde yansıtıyor" denildi.

SADE VE RAHAT FORMLAR ÖN PLANA ÇIKTI

Markanın tasarım ekibi tarafından yapılan açıklamada, "Koleksiyonda, denim başta olmak üzere teknik, ekolojik ve fonksiyonel kumaşlar ve yalın, akışkan, canlı, tropik desenler ön planda yer alırken, kesim olarak ise korunaklı siluetler ve rahat formlar tercih ediliyor. Bunun dışında, baharı ve yazı yansıtan sade renkler; uçuk maviler, bejler, beyazlar ve tiril tiril kumaşlarla gardıroplara bahar tazeliği getiriyor" ifadeleri yer aldı.

SPOR VE ŞIK GİYİM TARZINA UYGUN MODELLER YER ALIYOR

Koleksiyonda hem spor hem de klasik giyim tarzına uygun ürünlerin yer aldığına dair yapılan açıklamanın devamında, "Çalışan kadınlara rahat hissettirirken şıklıktan da ödün vermeyen takımlar, ceketler yeni aksesuar koleksiyonunda yer alan çanta ve eşarplarla tamamlanıyor. Gençlere de hitap eden koleksiyonda gömlekten tuniğe, pantolondan trençkotlara kadar geniş bir yelpaze sunuluyor" denildi.

KADIN EMEĞİNE DESTEK VERİLİYOR

Zühre, kurumsal sosyal sorumluluk projelerine de yeni sezonda hız verdiklerini ve Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) aracılığı ile üreten kadınlara da destek olduklarını duyurdu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kadınların kooperatifleşmesine ve kadın üreticileri sürdürülebilir satış süreci ile ekonomik gelir zincirinin içine dahil olmalarına imkan veren olan KEDV'e destek oluyoruz. Markadan mart ayı boyunca yapılan her alışverişte KEDV kadınlarının el emeği ile ürettiği cüzdanlar hediye ediliyor" ifadeleri yer aldı.


Kadın giyimde 2021 ilkbahar-yaz trendleri belli oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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