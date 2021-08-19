Kadın futboluna iş dünyasından destek
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Kadın futboluna iş dünyasından destek

Kadın futboluna iş dünyasından destek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

'Kadına yönelik şiddete hayır' sloganıyla kadın futbolunu ekranlara taşıyan 'Şöhretler Sahada' programının ana sponsoru COLORTEK Türkiye, Türkiye'de sosyal sorumluluk projelerinin önemini vurgularken, bu projelere olan desteklerinin ileriki dönemlerde de devam edeceğini açıkladı.

'Kadına yönelik şiddete hayır' sloganıyla kadın futbolunu ekranlara taşıyan 'Şöhretler Sahada' programının ana sponsoru COLORTEK Türkiye, Türkiye'de sosyal sorumluluk projelerinin önemini vurgularken, bu projelere olan desteklerinin ileriki dönemlerde de devam edeceğini açıkladı.

Geçtiğimiz sezon 'kadına yönelik şiddete hayır' sloganıyla özel bir televizyon kanalında yayınlanan 'Şöhretler Sahada' programının ana sponsoru COLORTEK Türkiye'nin Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Özruh, programa destek vermeye devam edeceklerini açıkladı. Sosyal sorumluluk projelerinin önemine değinen Özruh, "Futbol sayesinde kadına yönelik şiddeti gündeme getirerek toplumsal hassasiyetleri diri tutmayı hedefliyoruz" dedi.

"KADINA ŞİDDET BİR GÜN SON BULACAK"

Yapımcılığı Uludüz Medya tarafından üstlenilen programa pek çok ünlü ismin destek verdiğini hatırlatan Cengiz Özruh, "2020 yılında COLORTEK Türkiye ailesi olarak Görkem Uludüz ile başlattığımız sosyal sorumluluk projelerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Bundan sonra da bu desteğimiz sürecek. İnanıyorum ki, bu tür projeler sayesinde kadına şiddet bir gün son bulacak" diye konuştu.

Veteran futbolcuların katılımıyla kadın futbolunu gündeme getiren 'Şöhretler Sahada' programının yakında yeni bölümleriyle tekrar ekranlarda olacağı kaydedildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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