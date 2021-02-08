Kadın doktoru orakla yaralayan saldırgan: "Canım sıkkındı, birine saldırmak istedim'
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Kadın doktoru orakla yaralayan saldırgan: "Canım sıkkındı, birine saldırmak istedim'

08.02.2021 14:45 | Son Güncelleme: 08.02.2021 14:54
Kadın doktoru orakla yaralayan saldırgan:

Kadın doktoru orakla yaralayan saldırgan: "Canım sıkkındı, birine saldırmak istedim'Rize'de Devlet Hastanesi'nde görevli doktor Meltem Puşuroğlu'na orakla saldıran Ali Sırrı K.'nın ifadesi ortaya çıktı.

Kadın doktoru orakla yaralayan saldırgan: "Canım sıkkındı, birine saldırmak istedim'

Rize'de Devlet Hastanesi'nde görevli doktor Meltem Puşuroğlu'na orakla saldıran Ali Sırrı K.'nın ifadesi ortaya çıktı. Psikolojik sorunları olduğunu anlatan saldırgan doktoru daha önce hiç görmediğini belirterek, "Canım çok sıkkındı, bazı olayları çok takıyordum. Birine saldırmayı kafaya koydum, doktorla hastanın baş başa kalabildiği tek ortam psikiyatri olduğu için randevuyu oradan aldım. Doktor odasına girince hiçbir tartışma olmadan direk sakladığım orağı çıkarıp saldırdım" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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