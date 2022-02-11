Kadın doğum uzmanı kalbine yenik düştü, eşi ayakta durmakta güçlük çekti - Haberler
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Kadın doğum uzmanı kalbine yenik düştü, eşi ayakta durmakta güçlük çekti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kadın doğum uzmanı kalbine yenik düştü, eşi ayakta durmakta güçlük çektiANTALYA Antalya Serik Devlet Hastanesi'nde Kadın Doğum Uzmanı olarak çalışan Bülent Doğan (45),geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ANTALYA (İHA) - Kadın doğum uzmanı kalbine yenik düştü, eşi ayakta durmakta güçlük çekti

ANTALYA Antalya Serik Devlet Hastanesi'nde Kadın Doğum Uzmanı olarak çalışan Bülent Doğan (45),geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Doğan'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından eşi ve yakınlarına teslim edildi.

Serik ilçesinde Devlet Hastanesinde Kadın Doğum Uzmanı olarak yaklaşık 8 aydır görev yapan Bülent Doğan, Belek Mahallesi'ndeki evinde aniden rahatsızlandı. Yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Doğan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği öğrenilen Doğan'ın kesin ölüm nedeni incelenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Cenazeyi almaya, Doğan'ın gözü yaşlı eşi Meltem Doğan, mesai arkadaşları ve yakınları geldi. Ayakta güçlükle duran eşi, yakınları tarafından teskin edildi. 1 çocuk babası olan Doğan'ın cenazesi yakınları tarafından alındıktan sonra memleketi Mersin'e gönderildi.

Kadın doğum uzmanı kalbine yenik düştü, eşi ayakta durmakta güçlük çekti

Kadın doğum uzmanı kalbine yenik düştü, eşi ayakta durmakta güçlük çekti

Kadın doğum uzmanı kalbine yenik düştü, eşi ayakta durmakta güçlük çekti

Kadın doğum uzmanı kalbine yenik düştü, eşi ayakta durmakta güçlük çekti

Kadın doğum uzmanı kalbine yenik düştü, eşi ayakta durmakta güçlük çekti

İhlas Haber Ajansı / Suat Metin - 3. Sayfa

Devlet Hastanesi, Kalp Krizi, Antalya, Doğum, 3. Sayfa, Haberler

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