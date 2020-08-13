Kadın Dış Cephe Temizlikçisi Sosyal Medya Fenomeni Oldu Yerden metrelerce yüksekte çalışan 22 yaşındaki bu pencere temizleyicisi, sıra dışı mesleğini sosyal medyada takipçi toplamak için kullanıyor.

Yerden metrelerce yüksekte çalışan 22 yaşındaki bu pencere temizleyicisi, sıra dışı mesleğini sosyal medyada takipçi toplamak için kullanıyor. Nao Toledo'nun, video paylaşım platformu TikTok'ta şimdiden 60 bin kullanıcısı var ve bir milyondan fazla "beğeni" almış Kaynak: DailyMotion.com