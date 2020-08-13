Kadın Dış Cephe Temizlikçisi Sosyal Medya Fenomeni Oldu
Yerden metrelerce yüksekte çalışan 22 yaşındaki bu pencere temizleyicisi, sıra dışı mesleğini sosyal medyada takipçi toplamak için kullanıyor.
13.08.2020 12:44 | Son Güncelleme: 13.08.2020 12:55
Yerden metrelerce yüksekte çalışan 22 yaşındaki bu pencere temizleyicisi, sıra dışı mesleğini sosyal medyada takipçi toplamak için kullanıyor. Nao Toledo'nun, video paylaşım platformu TikTok'ta şimdiden 60 bin kullanıcısı var ve bir milyondan fazla "beğeni" almış
Kaynak: DailyMotion.com