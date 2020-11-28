Kadın çiftçiler hem üretiyor hem de ev ekonomilerine katkı sunuyorlar
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Kadın çiftçiler hem üretiyor hem de ev ekonomilerine katkı sunuyorlar

28.11.2020 09:12 | Son Güncelleme: 28.11.2020 09:16
Kadın çiftçiler hem üretiyor hem de ev ekonomilerine katkı sunuyorlar

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Karahıdır mahallesinde bulunan ve kısa adı KAÇEM olan 'Kadın Çiftçiler Ekolojik Eğitim ve Üretim Merkezi'ni ziyaret etti.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Karahıdır mahallesinde bulunan ve kısa adı KAÇEM olan 'Kadın Çiftçiler Ekolojik Eğitim ve Üretim Merkezi'ni ziyaret etti.

Kadın çiftçiler ve beraberindekiler ile yapılabilecek projeler üzerinde görüş alışverişinde bulunan Başkan Altun, işlenmiş ürünleri katma değeri yüksek hale dönüştürerek hem ev ekonomilerine katkı sağlayan hem de üretim zincirindeki yerini alan kadınları tebrik etti. Başkan Özkan Altun, "Karahıdır mahallemizde bulunan 'Kadın Çiftçiler Ekolojik Eğitim ve Üretim Merkezi' (KAÇEM)'de kadın girişimcilerimiz ile bir araya geldik. Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Özer Duman, Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği Başkanı Yeşim Bekyürek, mahalle muhtarımız ve üretici kadınlarımız ile üretim merkezine dönüşen köy okulunda, kadın çiftçilerimizin tarladan çıkardıkları sertifikalı, organik alın teri ürünlerini işledikleri bu merkezde birlikte yürütülebilecek çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Kurdukları kooperatif ile salça, erişte, tarhana ve reçel gibi ürünlerin sofralarımızda katkısız ve doğal haliyle tüketimini sağlayan kadınlarımızı bir kez daha kutluyorum. Bizler, şimdiye kadar olduğu gibi kendilerine destek olmak adına elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi. Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Özer Duman da kurulan kooperatif ve kadın üreticilere destek olmak için çalışacaklarını kaydetti.

Başkan Özkan Altun un desteklerini her zaman yanlarında hissettiklerini belirten Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği Başkanı Yeşim Bekyürek ve kadın üreticilerde ilgisinden dolayı Başkan Altun'a teşekkür ettiler. - KAYSERİ

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Kadın çiftçiler hem üretiyor hem de ev ekonomilerine katkı sunuyorlar
Kadın çiftçiler hem üretiyor hem de ev ekonomilerine katkı sunuyorlar
Kadın çiftçiler hem üretiyor hem de ev ekonomilerine katkı sunuyorlar
Kadın çiftçiler hem üretiyor hem de ev ekonomilerine katkı sunuyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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