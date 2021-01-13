Kadın başı açık olarak namaz kılabilir mi? Diyanet fetvaları!

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, vatandaşlardan gelen dini soruları yanıtlıyor. Bu kapsamda vatandaşların en çok sorduğu sorulardan biri olan Kadın başı açık olarak namaz kılabilir mi? konusunda detaylı açıklama yapıldı. Peki, Kadın başı açık olarak namaz kılabilir mi?

Dini konularda araştırma yapanlarKadın başı açık olarak namaz kılabilir mi? konusunda detaylı incelemeler yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vasıtasıylaKadın başı açık olarak namaz kılabilir mi? konusunda fetva yayınladı. Peki,Kadın başı açık olarak namaz kılabilir mi? İşte, detaylar

KADIN BAŞI AÇIK OLARAK NAMAZ KILABİLİR Mİ?

Ergenlik çağına ulaşmış bir kadının, mahremi olmayan erkeklerin yanında olduğu gibi, namaz kılarken de vücudunun dinen örtülmesi gereken yerlerinin tamamını örtmesi gerekir. Baş da örtülmesi gereken yerlerdendir. Hz. Âişe'den rivayet edilen bir hadiste Allah Resûlü (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: "Allah, ergenlik çağına ulaşmış kadının başörtüsüz namazını kabul etmez." (Ebû Dâvûd, Salât, 87) Ayrıca Hz. Peygamberin (s.a.s.) eşlerinin evlerinde namaz kılarken başlarını örttüklerini, kendisinin de başı açık namaz kılan genç kızları uyardığını ve büluğa eren kadınların başlarını örterek namazlarını kılmaları gerektiğini bildiren hadisler vardır (Ebû Dâvûd, Salât, 87). Hz. Peygamber (s.a.s.) zamanından günümüze kadarki uygulama da böyledir.