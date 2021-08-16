Kadıköy, Marmara Depremi'ni 24 saat sürecek bir programla anıyor

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Kadıköy, Marmara Depremi'ni 24 saat sürecek bir programla anıyor -Kadıköy "Afet için 24 saat parktayız" dedi Kadıköy Belediyesi, 17 Ağustos 1999 yılında çok büyük kayıpların yaşandığı Marmara Depremi'nin 22'nci yılı için 24 saat sürecek bir anma programı hazırladı.

Kadıköy, Marmara Depremi'ni 24 saat sürecek bir programla anıyor

-Kadıköy "Afet için 24 saat parktayız" dedi

İSTANBUL - Kadıköy Belediyesi, 17 Ağustos 1999 yılında çok büyük kayıpların yaşandığı Marmara Depremi'nin 22'nci yılı için 24 saat sürecek bir anma programı hazırladı. Programda deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında neler yapılması gerektiğini anlatan eğitimlerin yanı sıra, konunun uzmanlarının katılımıyla bir söyleşi gerçekleşti. Öte yandan program alanında, depremin yaşandığı gün ve saat olan 17 Ağustos saat 03.02'de anma etkinliği düzenlenecek.

Yerel saatle 03.02'de Kocaeli Gölcük merkezli gerçekleşen 17 Ağustos 1999 Depremi'nin üzerinden 22 yıl geçti. Kadıköy Belediyesi'nin olası afetlere karşı her zaman hazırlıklı olan arama kurtarma takımı BAK Kadıköy, depremin 22'nci yılında "Afet İçin 24 Saat Parktayız" adlı bir anma programı hazırladı. Bugün saat 13.00'da Kozyatağı'nda bulunan Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı'nda başlayan program, yarın saat 13.00'da son bulacak.

Anmanın gerçekleşeceği alanda çadır kurma, çadıra yerleşme, depremi deneyimleme, yangın simülasyonu, aile afet planı atölyesi gibi etkinliklerin yanı sıra Kentsel Arama Kurtarma Takımı BAK-Kadıköy eğitmenleri tarafından eğitimler de gerçekleşti. Programda yer alan "Kadıköy Afeti Konuşuyor" başlıklı panelde konunun uzmanları bilgi ve tecrübelerini paylaştı. Panelin konuşmacıları arasında Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Cenk Yaltırak, İhtiyaç Haritası Araştırma Uzmanı Emircan Kürküt, Hayata Destek Derneği Operasyonlar Koordinatörü Volkan Pirinççi, Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takım Lideri Hakan Özdemir, İhtiyaç Haritası Kurucu Ortakları Mert Fırat ve Dr. Ali Ercan Özgür yer aldı.

Programın devamında 17 Ağustos Salı günü, depremin gerçekleştiği saat olan gece 03.02'de etkinlik alanında yakılacak binlerce mumla, sessiz bir şekilde anma gerçekleştirilecek.

"24 saat sürecek bir etkinlik düzenledik"

Programa katılan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, "Burada Kadıköy Belediyesi'nin depreme olan hazırlıklarını tanıtmak ve anlatmak için böyle bir etkinlik düzenliyoruz. Ayrıca kamuoyunun depreme olan algısını, depreme olan bilincini anlatmak istiyoruz. 24 saat sürecek bir etkinlik düzenledik. Burada amacımız Kadıköylü vatandaşların depremi unutmamaları, deprem sırasında nelerle karşılaşılabileceklerini ve neler yapılması gerektiğini hatırlatmak, onları uyarmak ve eğitmek." diye konuştu.

"Kadıköy Belediyesi'nin arama kurtarma ekibi Türkiye'nin en yetkin arama kurtarma ekiplerinden"

Kadıköy'ün arama kurtarma ekibi olan 'BAK Kadıköy' hakkında konuşan Odabaşı, "Kadıköy Arama Kurtarma Ekipleri 1999 depreminden sonra Kadıköy Belediyesi tarafından kuruluyor. ve 1999 yılından sonraki tüm depremlerde arama kurtarma çalışmalarına katılıyorlar. Bugünlerde hepinizin bildiği gibi çok ciddi afetlerle karşı karşıyayız. Muğla'da, Bodrum'da, Antalya'da ormanlarımız yandı. Arama kurtarma ekiplerimiz orada yangın söndürmeye katıldılar. Yaklaşık 66 arkadaşımız 27 araçla orman yanan bölgedeydi. Bugün Kastamonu'da, dün akşam AFAD çağrısı üzerine arama çalışmasına katılmak üzere 11 arkadaşımız şu anda Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde arama kurtarma çalışmalarına katılıyorlar. Ayrıca sel felaketini duyduğumuz anda da yine arama kurtarma ekibimizin bir bölümü hem Sinop'ta hem Kastamonu'da, hem arama kurtarma çalışmalarına destek oldular hem de oradaki ekiplere lojistik destek verdiler. Şu anda Kadıköy Belediyesi'nin arama kurtarma ekibi Türkiye'nin en yetkin arama kurtarma ekiplerinden birisi."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Beyza Cömert