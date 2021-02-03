Kadıköy'deki protesto gösterilerinde Barış Atay ile polis ekipleri arasında gerginlik
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Kadıköy'deki protesto gösterilerinde Barış Atay ile polis ekipleri arasında gerginlik

03.02.2021 09:58 | Son Güncelleme: 03.02.2021 10:20
Kadıköy'deki protesto gösterilerinde Barış Atay ile polis ekipleri arasında gerginlik

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin protestolarına destek için Kadıköy'de toplanan gruba destek veren isimlerden biri de Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay'dı. Protestolar sırasında Atay ile göstericilere müdahale eden polis ekipleri arasında gerginlik yaşandı.

Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne getirilmesinden sonra üniversite öğrencileri ve üniversitede görev alan akademisyenler duruma tepki gösterdi.

POLİS VE GÖSTERİCİLER KARŞI KARŞIYA GELDİ

Bulu'yu protesto gösterileri kısa sürede büyük çaplı bir eyleme dönerken, son iki gündür polis ile göstericiler sık sık karşı karşıya geldi.

GÖSTERİLER KADIKÖY'E SIÇRADI

Beşiktaş ve Sarıyer'de eylem, miting, yürüyüş, gösteri gibi toplanmalar yasaklanırken, protesto gösterileri Kadıköy'e sıçradı. Kadıköy'de Boğaziçi öğrencilerinin eylemine destek olmak için toplanan gruba polis ekipleri müdahale etti.

BARIŞ ATAY İLE POLİS ARASINDA GERGİNLİK

Öğrencilerin arasında bulunan Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay da polisin müdahalesine maruz kaldı. Polis memuru ile Atay arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

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