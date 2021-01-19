Son dakika gündem: Kadıköy'de yaşlı kadına şiddet; Bakıcı gözaltına alındı
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Son dakika gündem: Kadıköy'de yaşlı kadına şiddet; Bakıcı gözaltına alındı

19.01.2021 16:23 | Son Güncelleme: 19.01.2021 16:34
Son dakika gündem: Kadıköy'de yaşlı kadına şiddet; Bakıcı gözaltına alındı

Son dakika gündem haberi... Gamze ŞİMŞEK/ Kadıköy'de, Özbekistan uyruklu bakıcının, çalıştığı evdeki yaşlı kadına olan sözlü ve fiziki saldırıları cep telefonu kamerasına yansımıştı.

Gamze ŞİMŞEK/ Kadıköy'de, Özbekistan uyruklu bakıcının, çalıştığı evdeki yaşlı kadına olan sözlü ve fiziki saldırıları cep telefonu kamerasına yansımıştı. Bakıcı R.R. gözaltına alındı.

Olay geçtiğimiz günlerde Göztepe Mahallesi Ortabahar Sokak'ta meydana geldi. Özbekistan uyruklu olduğu iddia edilen 28 yaşındaki R.R. isimli kadın bakıcı, yaşlı kadına fiziksel şiddet uygulayarak, cinsel içerikli sözlü tacizlerde bulunmuş, bakıcının bir arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilen görüntüler ortaya çıkmıştı. Yaşlı kadının yeğeninin şikayeti üzerine polis ekipleri bakıcıyı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Özbekistan uyruklu bakıcı R.R. gözaltına alındı.

 


Son dakika gündem: Kadıköy'de yaşlı kadına şiddet; Bakıcı gözaltına alındı
Son dakika gündem: Kadıköy'de yaşlı kadına şiddet; Bakıcı gözaltına alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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