Kadıköy'de vatandaşların kısıtlama hazırlığı

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Ülke genelinde saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Kadıköy'de vatandaşların alışveriş telaşı vardı. İstanbulluların bir kısmı balık tezgahları önünde alışveriş için beklerken, kimileri ise çarşıda bulunan ünlü şekercinin önünde kuyruk oluşturdu.

Hafta sonu uygulanacak 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına saatler kala Kadıköy'de hareketlilik yaşandı. Kısıtlama süresince evde bulunacak vatandaşlar çarşıya akın etti. Balık tezgahları müşterilerle dolup taşarken, kimileri ise çarşıda bulunan ünlü şekerciden alışveriş yapmak için sıra bekledi. Koronavirüse karşı önlemlerini alarak çarşıya gelen Mehmet Kılıç, "Ülkemi seviyorum, milletimi seviyorum, ailemi seviyorum ve kendimi seviyorum. Ben en sondayım. En başta ülkem, ülkem olmazsa milletim, milletim olmazsa ailem, ailem olmazsa ben olmam. Onun için bu tedbiri aldım, herkesin de almasını istiyorum. Biraz kuruyemiş ve balık alacağım." dedi.Şekerci önünde sıra bekleyen bir vatandaş ise, "Şu anda şeker sırası bekliyoruz resmen gerçekten. Yeni yıla girmeden kesinlikle almamız gerekiyor diye. Bizim için yeni yıl demek aslında burası demek. Kadıköy'de şekerciye gitmek demek biraz da o yüzden" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri