Kadıköy'de vatandaşların kısıtlama hazırlığı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kadıköy'de vatandaşların kısıtlama hazırlığı

18.12.2020 17:36 | Son Güncelleme: 18.12.2020 17:52
Kadıköy'de vatandaşların kısıtlama hazırlığı

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHAÜlke genelinde saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Kadıköy'de vatandaşların alışveriş telaşı vardı.

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Ülke genelinde saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Kadıköy'de vatandaşların alışveriş telaşı vardı. İstanbulluların bir kısmı balık tezgahları önünde alışveriş için beklerken, kimileri ise çarşıda bulunan ünlü şekercinin önünde kuyruk oluşturdu.

Hafta sonu uygulanacak 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına saatler kala Kadıköy'de hareketlilik yaşandı. Kısıtlama süresince evde bulunacak vatandaşlar çarşıya akın etti. Balık tezgahları müşterilerle dolup taşarken, kimileri ise çarşıda bulunan ünlü şekerciden alışveriş yapmak için sıra bekledi. Koronavirüse karşı önlemlerini alarak çarşıya gelen Mehmet Kılıç, "Ülkemi seviyorum, milletimi seviyorum, ailemi seviyorum ve kendimi seviyorum. Ben en sondayım. En başta ülkem, ülkem olmazsa milletim, milletim olmazsa ailem, ailem olmazsa ben olmam. Onun için bu tedbiri aldım, herkesin de almasını istiyorum. Biraz kuruyemiş ve balık alacağım." dedi.Şekerci önünde sıra bekleyen bir vatandaş ise, "Şu anda şeker sırası bekliyoruz resmen gerçekten. Yeni yıla girmeden kesinlikle almamız gerekiyor diye. Bizim için yeni yıl demek aslında burası demek. Kadıköy'de şekerciye gitmek demek biraz da o yüzden" diye konuştu.

Kadıköy'de vatandaşların kısıtlama hazırlığı
Kadıköy'de vatandaşların kısıtlama hazırlığı
Kadıköy'de vatandaşların kısıtlama hazırlığı
Kadıköy'de vatandaşların kısıtlama hazırlığı
Kadıköy'de vatandaşların kısıtlama hazırlığı
Kadıköy'de vatandaşların kısıtlama hazırlığı
Kadıköy'de vatandaşların kısıtlama hazırlığı
Kadıköy'de vatandaşların kısıtlama hazırlığı
Kadıköy'de vatandaşların kısıtlama hazırlığı
Kadıköy'de vatandaşların kısıtlama hazırlığı
Kadıköy'de vatandaşların kısıtlama hazırlığı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Meral Danış Beştaş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Alişan Öykü Çelik Demet Akalın Serdar Ortaç
Spor Neymar Ersun Yanal Çağdaş Atan Pierre Webo Kylian Mbappe
Tüm Haberler Türk Karar Adana Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kadıköy'de vatandaşların kısıtlama hazırlığı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 17:52:48. #1.14#
title