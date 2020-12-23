Kadıköy'de park halindeyken yanan kamyonette 2 kişi ölü bulundu
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Kadıköy'de park halindeyken yanan kamyonette 2 kişi ölü bulundu

23.12.2020 23:13 | Son Güncelleme: 23.12.2020 23:16
Kadıköy'de park halindeyken yanan kamyonette 2 kişi ölü bulundu

Kadıköy'de bir otoparkta park halindeyken yanan kamyonette 2 ceset bulundu.

Kadıköy'de bir otoparkta park halindeyken yanan kamyonette 2 ceset bulundu.

Alınan bilgiye göre, Hasanpaşa Mahallesi Ahmet Rasim Sokak'ta otopark olarak kullanılan bir alanda park halindeki kapalı kasa kamyonette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Araçtan yükselen dumanları fark edenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken araçta 2 kişinin cesedi bulundu.

İki erkeğe ait olan ve kimlikleri tespit edilemeyen cesetler yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Koç

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