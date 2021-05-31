Kadıköy'de otomobil alev topuna döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kadıköy'de otomobil alev topuna döndü

İhlas Haber Ajansı / Yusuf Enes İnce - Haberler | 3. Sayfa

Kadıköy'de otomobil alev topuna döndü İstanbul Acıbadem D-100 Karayolu'nda seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı.

Kadıköy'de otomobil alev topuna döndü

İSTANBUL - İstanbul Acıbadem D-100 Karayolu'nda seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Çaresiz sürücü aracından sırt çantasını alıp uzaklaştı. Yanan otomobil, çevredeki vatandaşların cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, saat 14: 00 sıralarında D-100 Karayolu Acıbadem Köprüsü alt geçidinde meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobil seyir halindeyken motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Olayı gören diğer sürücüler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale etti.

Yanan otomobili söndürürken araç kullanılamaz hale geldi. Yanan aracını gören otomobil sürücüsü, aracından sırt çantasını alıp uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar, yanan aracı cep telefonu ile görüntülendi. Öte yandan araç yangını nedeniyle D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluştu.

Kadıköy'de otomobil alev topuna döndü
Kadıköy'de otomobil alev topuna döndü
Kadıköy'de otomobil alev topuna döndü
Kadıköy'de otomobil alev topuna döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yusuf Enes İnce

Virajı alamayan otomobil 80 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü
Virajı alamayan otomobil 80 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü
İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı! Sapık, kocasının kuzeni çıktı
İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı! Sapık, kocasının kuzeni çıktı
Evini yakan kadın, apartman kapısını kilitleyip kaçtı! Bina sakinleri son anda kurtuldu
Evini yakan kadın, apartman kapısını kilitleyip kaçtı! Bina sakinleri son anda kurtuldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Varank Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Aslı Bekiroğlu Serenay Sarıkaya Barış Murat Yağcı
Spor Gervinho Burak Yılmaz Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kadıköy'de otomobil alev topuna döndü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 17:06:19. #1.16#

title