Kadıköy'de önce oyun havası oynadılar, sonra tekme tokat kavga ettiler
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Kadıköy'de önce oyun havası oynadılar, sonra tekme tokat kavga ettiler

Kadıköy'de önce oyun havası oynadılar, sonra tekme tokat kavga ettiler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kadıköy sahilde yaşanan olayda bir grup genç önce oyun havası açarak dans etti, ardından birbirlerine saldırarak kavga etti. Gençlerin tekmeli ve yumruklu kamerası bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz gece Kadıköy sahilinde meydana gelen olayda, iddiaya göre bir grup genç sahilde oyun havası açıp birlikte oyunlar oynadı. Gençler daha sonrasında ise bilinmeyen bir nedenle birbirlerine saldırdı.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Dakikalarca doyasıya eğlenen gençlerin daha sonrasında ise tekme ve yumruklarla birbirine saldırdığı o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kadıköy'de önce oyun havası oynadılar, sonra tekme tokat kavga ettiler
Kadıköy'de önce oyun havası oynadılar, sonra tekme tokat kavga ettiler
Kadıköy'de önce oyun havası oynadılar, sonra tekme tokat kavga ettiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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