Kadıköy'de lüks otomobilin farlarını 15 saniyede böyle çaldılar
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Kadıköy'de lüks otomobilin farlarını 15 saniyede böyle çaldılar

KADIKÖY'de 3 hırsız bir oto galerideki lüks otomobilin iki farını çaldı.

Kadıköy'de lüks otomobilin farlarını 15 saniyede böyle çaldılar
20.09.2020 12:15 | Son Güncelleme: 20.09.2020 12:19
KADIKÖY'de 3 hırsız bir oto galerideki lüks otomobilin iki farını çaldı. Şüphelilerden biri  alarmın çalması sonucu kaçarken cüzdanını düşürdü. Yaşanan hırsızlık güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.  Otomobilin sahibi Mustafa Gerz, "15 saniyede aracımızın yaklaşık 100 bin lira değerindeki farlarını çalmışlar" dedi.

Olay, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde bir oto galeride geçtiğimiz gün meydana geldi. Gece saatlerinde şüphelilerden  ikisi otoparka girerek araca doğru yönelirken biri  de geldikleri araçta bekledi. Lüks aracın yanına gelen iki şüpheli, ellerindeki alet ile 15 saniyede otomobilin iki farını söktü.

HIRSIZLARDAN BİRİ CÜZDANINI DÜŞÜRDÜ

Farın sökülmesi sırasında aracın alarmı çalmaya başladı. Koşarak uzaklaşmaya çalışan hırsızlardan biri cüzdanını düşürdü. Hırsızlar geldikleri araca binerek  kaçtılar. Sabah galeriye gelen araç sahibi Mustafa Gerz, lüks otomobilinin  ön farlarının çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

15 SANİYEDE ÇALMIŞLAR

Otomobilin  sahibi Mustafa Gerz, "Gece 3 kişi  gelmişler.Araçlarını galerinin oraya çektikten sonra 2'si araçtan inerek galerini otoparkına doğru yürümüş.15 saniyede aracımızın yaklaşık 100 bin değerindeki farlarını çalmış.Alarm çalınca da hırsızlardan biri  kaçarken cüzdanının düşürmüş "diye konuştu..

Öte yandan, yaşanan hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde  İki kişi  lüks aracın yanına gelip ön farlarını söküyor. Alarm çalınca  kaçmaya başlayan  hırsızlardan birinin cüzdanını yere düşürdüğü görülüyor.

Polis kaçan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.


- İstanbul

Kaynak: DHA

DHA Editörü - Cengiz ÇOBAN
Cengiz ÇOBAN
DHA Editörü
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