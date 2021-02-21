Kadıköy'de kısıtlamanın ikinci gününde yoğunluk yaşandı

KADIKÖY'de sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde güneşli havayı gören vatandaşlar parklara ve caddelere akın etti. Denetim yapan polis ekipleri, dışarıda bulunan vatandaşları tek tek durdurarak uyarılarda bulundu.

Günlerdir süren kar yağışının ardından sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde güneş yüzünü gösterdi. Sıcak havayı gören İstanbullular ise soluğu parklarda aldı. Kadıköy Özgürlük Parkı'na gelen vatandaşların kimisi piknik yaptı, kimileri ise çimlerde oturdu. Bazıları ise çocuklarıyla parkta vakit geçirdi. Koronavirüs denetimleri kapsamında devriye gezen polis ekipleri, parka gelerek vatandaşlara uyarılarda bulundu. Bazı kişilere ise cezai işlem uygulandı. Öte yandan polis ekipleri kısıtlama süresince Bağdat Caddesi'nde denetimlere aralıksız devam etti. Dışarıda bulunan vatandaşlar tek tek durduruldu ve izin belgeleri olup olmadığı kontrol edildi. Sadece zorunlu ihtiyaçlardan dolayı dışarıda olan vatandaşların geçişine izin verildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri