Son dakika haberi: Kısıtlamanın ardından parklara ve sahillere akın ettiler

Son dakika haberler... KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 56 saat süren sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesinin ardından vatandaşlar güneşli havayı da görünce sahil ve parklara akın etti.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 56 saat süren sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesinin ardından vatandaşlar güneşli havayı da görünce sahil ve parklara akın etti. Tüm yurtta hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından yazdan kalma güneşli havanın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar, Kadıköy Rıhtımı, Moda Sahili ve Yoğurtçu Parkı'nda yoğunluk oluşturdu. Kadıköy Rıhtımı'nda kimileri martılara simit attı, kimileri ise Moda Sahili'nde çimlerde oturmayı tercih etti. Aileler bankta otururken çocuklar ise parkta oynadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri