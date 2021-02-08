Son dakika haberi: Kısıtlamanın ardından parklara ve sahillere akın ettiler
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Son dakika haberi: Kısıtlamanın ardından parklara ve sahillere akın ettiler

08.02.2021 15:50 | Son Güncelleme: 08.02.2021 16:05
Son dakika haberi: Kısıtlamanın ardından parklara ve sahillere akın ettiler

Son dakika haberler... KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 56 saat süren sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesinin ardından vatandaşlar güneşli havayı da görünce sahil ve parklara akın etti.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 56 saat süren sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesinin ardından vatandaşlar güneşli havayı da görünce sahil ve parklara akın etti.  Tüm yurtta hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından yazdan kalma güneşli havanın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar, Kadıköy Rıhtımı, Moda Sahili ve Yoğurtçu Parkı'nda yoğunluk oluşturdu. Kadıköy Rıhtımı'nda kimileri martılara simit attı, kimileri ise Moda Sahili'nde çimlerde oturmayı tercih etti. Aileler bankta otururken çocuklar ise parkta oynadı.


Son dakika haberi: Kısıtlamanın ardından parklara ve sahillere akın ettiler
Son dakika haberi: Kısıtlamanın ardından parklara ve sahillere akın ettiler
Son dakika haberi: Kısıtlamanın ardından parklara ve sahillere akın ettiler
Son dakika haberi: Kısıtlamanın ardından parklara ve sahillere akın ettiler
Son dakika haberi: Kısıtlamanın ardından parklara ve sahillere akın ettiler
Son dakika haberi: Kısıtlamanın ardından parklara ve sahillere akın ettiler
Son dakika haberi: Kısıtlamanın ardından parklara ve sahillere akın ettiler
Son dakika haberi: Kısıtlamanın ardından parklara ve sahillere akın ettiler
Son dakika haberi: Kısıtlamanın ardından parklara ve sahillere akın ettiler
Son dakika haberi: Kısıtlamanın ardından parklara ve sahillere akın ettiler
Son dakika haberi: Kısıtlamanın ardından parklara ve sahillere akın ettiler
Son dakika haberi: Kısıtlamanın ardından parklara ve sahillere akın ettiler
Son dakika haberi: Kısıtlamanın ardından parklara ve sahillere akın ettiler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri

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